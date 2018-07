VERTICE NATO | TRUMP “SFIDA ALLEATI | ”RADDOPPIATE SPESE MILITARI” Usa vs Ue | ma il

VERTICE NATO - Macron : “Nessun nuovo aumento di spesa” : Vertice Nato, Macron: “Nessun nuovo aumento di spesa” Vertice Nato, Macron: “Nessun nuovo aumento di spesa” Continua a leggere L'articolo Vertice Nato, Macron: “Nessun nuovo aumento di spesa” proviene da NewsGo.

VERTICE NATO/ Il "successo" boomerang di Trump : riarmare la Germania : A Bruxelles, al VERTICE sulla NATO, Trump si è rivelato un abile negoziatore. Ha strappato l'impegno degli alleati a finanziare la NATO. Ma non ha soppesato le conseguenze. MARIO MAURO(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 06:02:00 GMT)VERTICE UE/ Mauro: ci serve un patto con la Merkel su migranti e CommissioneGUERRA IN SIRIA/ "Macron ci sta portando al massacro per arricchire la Francia", di M. Mauro

Trump al VERTICE della Nato prova a ricomporre con la Merkel. Ma sui soldi sarà scontro : Prima attacca la Germania, rinfacciandole di fare affari con Putin sul gas. Poi l'incontra e sottolinea gli ottimi rapporti tra i due paesi, freNato però dalla stessa cancelliera. Agli alleati chiede ...

Conte - siparietto al VERTICE NATO : scherza sui migranti con Trump e Macron : siparietto al vertice Nato, questo pomeriggio a Bruxelles, quando il premier italiano Giuseppe Conte ha incontrato per caso in un corridoio il presidente americano Donald Trump che parlava con il...

Dal VERTICE NATO risposte all'Italia : «Piena operatività dell'hub di Napoli» : Piena operatività dell'hub regionale Nato di Napoli, impegno a portare in tutti i Paesi membri la spesa per la difesa al 2% del Pil, rafforzamento delle forze di pronto intervento entro il...

Lo scontro tra Merkel e Trump in apertura del VERTICE Nato : Motivo per cui possiamo dire che adottiamo la nostra politica indipendente e prendiamo le nostre decisioni in modo indipendente'. La Germania, ha proseguito Merkel rispondendo alle accuse di Trump, '...