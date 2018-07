VERONICA SATTI INCONTRA SUO PADRE BOBBY SOLO Inizialmente ho sbagliato a

VERONICA SATTI finalmante incontro mio padre Bobby Solo : Veronica Satti in un’intervista rilasciata al settimanale “Spy” racconta:”Papà è stato di parola: dopo che si sono spente le telecamere del GF e il circo mediatico è finito, mi ha contattato”. Veronica Satti e Bobby Solo, avevano troncato i rapporti quindici anni fa e la vicenda era finita in tribunale. Ora pare ci sia uno spiraglio: “Abbiamo deciso di ricongiungerci, per ora, Solo in forma privata”. “Dopo quindici ...

VERONICA SATTI - dopo 15 anni - riabbraccerà il padre : Una storia, quella tra Veronica Satti e Bobby Solo, che ha commosso una parte dei telespettatori del Grande Fratello e che ha indignato l'altra meta'. Da un lato c'è una figlia, Veronica, che si ritrova abbandonata totalmente da quello che sarebbe dovuto essere suo padre; dall'altro lato c'è un cantante che teme che la figlia voglia avvicinarsi a lui esclusivamente per il patrimonio accumulato durante tanti anni di carriera. Veronica, dopo anni ...

VERONICA SATTI - dopo 15 anni - riabbraccerà il padre : Una storia, quella tra Veronica Satti e Bobby Solo, che ha commosso una parte dei telespettatori del Grande Fratello e che ha indignato l'altra metà. Da un lato c'è una figlia, Veronica, che si ritrova abbandonata totalmente da quello che sarebbe dovuto essere suo padre; dall'altro lato c'è un cantante che teme che la figlia voglia avvicinarsi a lui esclusivamente per il patrimonio accumulato durante tanti anni di carriera. Veronica, dopo anni ...

“È successo dopo il Grande Fratello”. VERONICA SATTI e Bobby Solo - la notizia spiazza i fan : Uno dei personaggi più attesi dell’ultimo Grande Fratello prima ancora che il reality show condotto da Barbara D’Urso prendesse il via. Lei, Veronica Satti, era infatti entrata nella casa sperando di attirare le attenzioni del padre, il famoso cantante Bobby Solo, con il quale i rapporti si erano interrotti da ben quindici, lunghissimi anni. La vicenda era finita anche in tribunale e aveva avuto un’importante eco ...

Grande Fratello - il messaggio segretissimo di Bobby Solo a sua figlia VERONICA SATTI : il gesto dopo 15 anni : dopo l'esperienza al Grande Fratello di Barbara D'Urso, Veronica Satti può finalmente coronare un sogno inseguito da almeno 15 anni. Mentre era nella casa del reality, suo padre Bobby Solo le aveva ...

VERONICA SATTI incontra suo padre Bobby Solo / "Dopo la sua tournée ci vedremo - è stato di parola!" : Veronica Satti finalmente riabbraccerà suo padre Bobby Solo. L'ex gieffina lo svela alle pagine di Spy: "Ci vedremo dopo la sua tournée, papà è stato di parola!"(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 18:22:00 GMT)

Bobby Solo riallaccia i rapporti con la figlia - VERONICA SATTI dopo 15 anni : Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo, reduce del Grande Fratello 15, ha rivelato al magazine Spy che dopo 15 anni riabbraccerà suo padre. La 27enne ha affermato: “Papà è stato di parola: dopo che si sono spente le telecamere del GF e il circo mediatico è finito, mi ha contattato”. I due hanno interrotto i rapporti 15 anni fa e la vicenda è finita in tribunale. Veronica ha spiegato che: “Abbiamo deciso di ricongiungerci, per ...

Grande Fratello - VERONICA SATTI riabbraccia suo padre Bobby Solo : Dopo quindici anni Veronica Satti potrà riabbracciare sua papà, il cantante Bobby Solo. A rivelarlo è il settimanale Spy, nel quale l'ex concorrente del Grande Fratello 2018 racconta che presto si incontrerà con suo padre. Papà è stato di parola: dopo che si sono spente le telecamere del GF e il circo mediatico è finito, mi ha contattato. I due ancora non si sono visti perché, come spiega la gieffina, il cantante è molto impegnato in ...

Grande Fratello - VERONICA SATTI riabbraccia suo padre Bobby Solo : Dopo quindici anni Veronica Satti potrà riabbracciare sua papà, il cantante Bobby Solo. A rivelarlo è il settimanale Spy, nel quale l'ex concorrente del Grande Fratello 2018 racconta che presto si incontrerà con suo padre. Papà è stato di parola: dopo che si sono spente le telecamere del GF e il circo mediatico è finito, mi ha contattato. I due ancora non si sono visti perché, come spiega la gieffina, il cantante è molto impegnato in ...

GF - VERONICA SATTI figlia di Bobby Solo : «Dopo 15 anni riabbraccio mio padre» : MILANO - ?Papà è stato di parola: dopo che si sono spente le telecamere del GF e il circo mediatico è finito, mi ha contattato?, un riavvicinamento fra Veronica...

VERONICA SATTI : cosa è successo con Boby Solo e anteprima sulle nozze : Grande Fratello, Veronica Satti: Stefania Pezzopane celebra le nozze, nessun incontro con Bobby Solo Veronica Satti è tornata a parlare della sua vita dopo l’avventura vissuta nella Casa del Grande Fratello al blog di Isa&Chia. La dolce ex gieffina ha svelato alcuni curiosi particolari sulla sua vita privata, soprattutto in campo sentimentale. A quanto pare, […] L'articolo Veronica Satti: cosa è successo con Boby Solo e ...

VERONICA SATTI - matrimonio in vista con la fidanzata Valentina : Hanno grandi progetti Veronica Satti e la sua fidanzata Valentina. Le due, che hanno testato il loro amore durante il...

Grande Fratello - VERONICA SATTI : "Valentina mi ha regalato l'anello di fidanzamento" : Intervistata dal settimanale Nuovo Tv, Veronica Satti ha parlato della sua fidanzata Valentina raccontando di aver ricevuto da lei l'impegnativo regalo di un anello, in attesa di andare a vivere insieme. Insomma, la relazione non è mai stata messa in discussione dal bacio goliardico ma passionale scambiato una notte all'interno della Casa di Cinecittà con il vincitore Alberto Mezzetti:L’ho corteggiata per cinque anni. Amo i suoi occhi e ...

Grande Fratello - VERONICA SATTI stravolge la sua vita : si vuole sposare con la sua compagna : Dopo il Grande Fratello, la storia d'amore di Veronica Satti , figlia di Bobby Solo, con la compagna Valentina è pronta a prendere il volo. Le due sono state paparazzate dal settimanale DiPiù mentre ...