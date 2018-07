Veronica Satti finalmante incontro mio padre Bobby Solo

people24.myblog

Mi è piaciuto un video di @YouTube: - snagherone2 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - CorriereAdriati : GF, Veronica Satti figlia di Bobby Solo: «Dopo 15 anni riabbraccio mio padre» (y) segui il Corriere Adriatico e re… - zazoomnews : "È successo dopo il Grande Fratello". Veronica Satti e Bobby Solo la notizia spiazza i fan

(Di venerdì 13 luglio 2018)in un’intervista rilasciata al settimanale “Spy” racconta:”Papà è stato di parola: dopo che si sono spente le telecamere del GF e il circo mediatico è finito, mi ha contattato”., avevano troncato i rapporti quindici anni fa e la vicenda era finita in tribunale. Ora pare ci sia uno spiraglio: “Abbiamo deciso di ricongiungerci, per ora,in forma privata”. “Dopo quindici anni che due persone non si vedono – spiega – si innescano delle dinamiche che vanno ponderate. C’è bisogno di premura e di rispetto, l’uno nei confronti dell’altra. Non ci siamo ancora incontrati: lui è stato impegnato finora in una tournée in America, tornerà proprio in questi giorni in Italia e finalmente ci riabbracceremo. Ho sentito la sua voce attraverso un messaggio vocale che mi ha mandato: non voglio svelare il contenuto per ...