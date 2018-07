Verdi | gara per nuovi bus deserta | Meleo caduta dal pero

romadailynews

(Di venerdì 13 luglio 2018) Roma – “La tanto decantataper 320bus e’ andata: dall’Assessoratanta fuffa e una crociata demagogica contro le alberature di Roma, capro espiatorio per la rovina delle nostre strade. Per il resto, risultati concreti zero. Piuttosto che dare la colpa di tutto alle radici dei pini,rifletta sul fatto che questa e’ la riprova che il piano di salvataggio per Atac nasce gia’ morto: i fornitori si tengono alla larga dalla partecipata e non abboccano piu’ all’amo”. “Anche se forse dovremmo essere contenti per il flop della, visto che il Comune voleva acquistare bus a diesel, dopo aver promesso di bandire i motori a gasolio dal Centro. Invitiamoa far bene il proprio lavoro oppure a dimettersi: questa volta l’Assessora e’ propriodal… anzi, dal pino”. ...