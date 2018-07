Venezia | Musolino | porto è gateway per l' 80% export extra Ue aziende venete 2

Venezia : Musolino - porto è gateway per l'80% export extra Ue aziende venete : Venezia, 13 lug. (AdnKronos) - “L’Autorità di Sistema Portuale ha un modello di governance che comprende un Comitato di Gestione molto snello ed efficiente, che è frutto della recente riforma nazionale dei porti ed è composto da un rappresentante della Città Metropolitana indicato dallo stesso Sinda

Venezia : Musolino - porto è gateway per l’80% export extra Ue aziende venete : Venezia, 13 lug. (AdnKronos) – ‘L’Autorità di Sistema Portuale ha un modello di governance che comprende un Comitato di Gestione molto snello ed efficiente, che è frutto della recente riforma nazionale dei porti ed è composto da un rappresentante della Città Metropolitana indicato dallo stesso Sindaco del comune capoluogo, da un rappresentante della Regione, dal Comandante della Capitaneria di porto e dal sottoscritto. ...

Venezia : Musolino - porto è gateway per l’80% export extra Ue aziende venete (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘Giusto ieri, in occasione di un’audizione alla IV Commissione Permanente della Regione Veneto, ho avuto modo di sottolineare l’essenza ‘multi-purpouse” del nostro scalo, che integra terminal commerciali, industriali, petroliferi e passeggeri, ospitando oltre 1000 aziende per un totale di 13.500 addetti. Un porto che, leader nel settore del breakbulk e del project ...

Venezia : Musolino - un Fondaco 4.0 per cogliere opportunità nuova ‘Via della Seta’ : Venezia, 16 mag. (AdnKronos) – Un ‘Fondaco 4.0″ a Venezia e Porto Marghera per cogliere le opportunità offerte dalla strategia cinese della nuova Via della Seta e garantire uno sviluppo porto-centrico dello scalo Veneziano. è quanto ha annunciato il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale, Pino Musolino, partecipando all’evento ‘A Natural Connection for China in ...

Venezia : Musolino - un Fondaco 4.0 per cogliere opportunità nuova ‘Via della Seta’ (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Da qui l’idea di replicare il modello vincente che fece di Venezia la Regina dei Mari. La zona di Rialto infatti era il cuore pulsante del commercio e fu lo sviluppo del commercio a espandere le rotte marittime da un lato e la realizzazione dei ‘Fondaci” ‘ veri e propri centri riservati ai principali partner commerciali della Serenissima ‘ nell’area realtina. Da qui ...

