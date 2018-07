Venezia | bufera sul cartello del dentista | ' Mia moglie aggredita da un negro'

Blastingnews

(Di venerdì 13 luglio 2018) I pazienti delPierantonio Bragaggia di Mestre sono rimasti molto sorpresi nel trovare affisso alla parete della sala d'aspetto unveramente particolare che più o meno recitava così: 'Mia, ieri alle 12, mentre era al Parco Alfredo Albanese ha subito un'aggressione da parte di un: l'ha buttata a terra e poi ha provato a rubarle bici e cellulare. Un passante, fortunatamente, l'ha salvata'. Il, scritto in nero su uno sfondo giallo, riporta in calce la firma del medico. La vicenda è stata ricostruita dal quotidiano 'La Nuova'. L'aggressione Ladel, 54 anni, è statalunedì, non lontano dal centro civico del Parco di Mestre, alle porte di. La donna aveva lasciato lì la sua bicicletta per proseguire a piedi. Quando però è tornata a prenderla, ha notato che un uomo di colore stava provando a rubargliela, così ha ...