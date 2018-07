ilfattoquotidiano

Veneto, il monitoraggio della Regione sui Pfas: "Ci sono sostanze pericolose nel sangue di ottomila persone"

(Di venerdì 13 luglio 2018) VENEZIA – Leperfluoroalchiliche che hanno inquinato le falde di una vasta area delhanno costretto finora, ma il dato è in evoluzione crescente, quasi 8mila persone a intraprendere un percorso di controllo sanitario più approfondito, con visite mirate per tenere sotto controllo gli effettipresenza neldei. Per alcuni di essi si arriva al 99 per centopopolazione con valori fuorilegge. Il dato, piuttosto allarmante, emerge dal sesto Rapporto sull’andamento del Piano di sorveglianza sanitaria sulla popolazione esposta ache è stato diffuso dalla Direzione Prevenzione. È il frutto di un lavoro, in collaborazione con le Ulss e le strutture sanitarie nelle zone interessate, cominciato a fine 2016. Fa quindi il punto del primo anno e mezzo, con i dati attualizzati a fine giugno, mentrein corso le indagini...