Velvet Collection Anticipazioni e diretta 13 e 20 luglio

Velvet Collection - anticipazioni terza puntata di venerdì 20 luglio : anticipazioni terza puntata VELVET COLLECTION, in onda venerdì 20 luglio 2018 su Rai 1 in prima serata: Mentre Clara sta cedendo alle lusinghe di Sergio, in galleria compare la sua ex fidanzata Elena per proporre la distribuzione in esclusiva di una linea di bikini… Manolito è combattuto tra Lourdes e l’affetto per Ines… Raul si invaghisce del ballerino Rafael, intanto Jonas e Pedro prendono in affitto un ...

Velvet Collection : anticipazioni terza puntata di venerdì 20 luglio 2018 : Velvet Collection Dieci episodi da cinquanta minuti circa ciascuno, per un totale di cinque prime serate di Rai 1, catapulteranno il pubblico nelle atmosfere degli anni ‘70, mettendo nuovamente al centro della scena abiti ed intrighi: Velvet Collection, spin off di Velvet, terrà compagnia ai telespettatori per tutto il mese di luglio. A seguire le anticipazioni di tutti gli episodi, aggiornate di volta in volta. Velvet Collection: ...

Velvet Collection - anticipazioni : SERGIO bacia CLARA ma arriva ELENA - la sua ex : Nel corso del secondo appuntamento di Velvet Collection, in onda su RaiUno venerdì 13 luglio, i telespettatori italiani assisteranno ad un graduale avvicinamento tra CLARA Montesinos (Marta Hazas), la moglie di Mateo Ruiz (Javier Rey), e SERGIO Godò (Fernando Guallar), il figlio illegittimo del defunto Emilio Lopez (Josè Sacristan). Le anticipazioni segnalano che tutto avrà inizio quando SERGIO, diventato direttore della Galleria Velvet, si ...

Velvet Collection - anticipazioni : crisi tra RAUL E HUMBERTO : Nuovi episodi per Velvet Collection che, finalmente, torna con il secondo appuntamento settimanale fissato per stasera (13 Luglio) su Rai 1! La prima puntata ci ha fatto da apripista introducendoci la nuova trama che andrà a svilupparsi nel corso dei restanti episodi e, andando per ordine, le anticipazioni di oggi si concentrano su RAUL De La Riva (Asier Etxeandia), HUMBERTO Santamaria (Aitor Luna) e Carmela Cortes (Monica Cruz). Abbiamo visto ...

Velvet Collection - un incontro inaspettato per Raoul : anticipazioni 13 luglio : Dopo il mancato appuntamento dello scorso 6 luglio torna su Rai1 la galleria di moda più famosa della Spagna. La seconda puntata di Velvet Collection, spin-off della serie tv Velvet, orfana della quinta stagione, va infatti in onda venerdì 13 luglio alle 21.25. Velvet Collection, anticipazioni seconda puntata Nel secondo episodio della prima stagione, Anna, dopo la morte dello zio, rientra a New York affidando la direzione della Velvet a Clara e ...

Velvet Collection : seconda puntata stasera venerdì 13 luglio 2018 : Sergio farà una follia per sostenere la Velvet, intanto Raul riceve una interessante nuova proposta...

Velvet Collection su Rai1 dopo la pausa con l’addio di Ana e l’arrivo di Monica Cruz - anticipazioni 13 e 20 luglio : I fan di Velvet Collection finalmente potranno vedere la seconda puntata. Lo spin off di Velvet avrebbe dovuto andare in onda lo scorso 6 luglio ma è stata slittata e spostata da Rai1 fino ad oggi, 13 luglio, quando finalmente scopriremo cosa ne sarà dei suoi protagonisti dopo gli ultimi scossoni. La morte di Emilio e la partenza di Ana sono i punti cruciali di questa seconda puntata e, in particolare, proprio in questo nuovo appuntamento ...

Velvet Collection seconda puntata : trama e anticipazioni 13 luglio 2018 : Velvet Collection seconda puntata. Torna su Rai 1 lo spin-off della serie tv Velvet. La fiction targata Movistar+ e Producciones, va in onda in Spagna su Antena 3. Alla regia troviamo Gustavo Ron e Jorge Torregrossa. Scopri trama e anticipazioni della seconda puntata venerdì 13 luglio 2018. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Velvet Collection seconda puntata: trama e anticipazioni 13 luglio 2018 Velvet Collection EPISODIO ...

