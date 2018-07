Vela – Mondiale Yngling a Riva del Garda | olandesi dominatori

Roberto Saviano sVela tutti i segreti del narcotraffico mondiale : Foto: Ufficio Stampa Il Mondo dei Narcos in prima Tv assoluta Roberto Saviano è uno scrittore che da anni vive sotto scorta per la sua attività di denuncia contro la Camorra: un intellettuale sempre sul pezzo che non ha ...

Vela : Albano vicecampionessa mondiale : ANSA, - TRIESTE, 8 LUG - Carolina Albano , Cv Muggia, è vicecampionessa del mondo 2018 per la classe olimpica Laser Radial Under 21 di Vela. L'atleta triestina ha infatti vinto la medaglia d'argento nelle acque della Baia di Danzica , Polonia, , stabilendo il iglior risultato ...

Dal Mondiale al futuro di Balotelli - Mancini sVela : “Mario? Potrebbe tornare in Italia” : Ospite a Balalaika, il commissario tecnico della Nazionale italiana ha parlato del match tra Colombia e Inghilterra soffermandosi anche sul futuro di Balotelli Il match tra Colombia-Inghilterra e il futuro di Mario Balotelli, sono questi i temi principali toccati da Roberto Mancini durante il programma Balalaika. Il commissario tecnico della Nazionale italiana si è soffermato sulla sfida vinta ai rigori da Kane e compagni, sottolineando ...

Mondiali 2018 : Svezia-Svizzera - la grande occasione per entrambe di diventare la riVelazione del Mondiale : Ormai siamo arrivati all’ultima giornata degli ottavi di finale dei Mondiali di calcio, infatti domani (martedì 3 luglio) le sfide Svezia-Svizzera e Colombia-Inghilterra chiuderanno il programma del primo turno ad eliminazione diretta. La partita pomeridiana delle 16 si giocherà a San Pietroburgo e vedrà incontrarsi gli svedesi del CT Andersson e gli elvetici guidati da Petkovic. Sarà il terzo derby europeo degli ottavi di finale, i primi ...

Mondiale 2018 Russia - Messi ingabbiato dalla Francia. Deschamps sVela come : 'Avevamo due alternative' : Stiamo confrontando un campione del mondo con un giocatore di qualità, ma di soli 19 anni. Farà progressi", ha concluso. Mondiali 2018 Russia: tutti i video Guarda tutti i video

La "triVela" - la novità di un Mondiale in cui si sta segnando tanto : Quale calcio si sta giocando alla ventunesima edizione della Coppa del Mondo?Complessivamente le partite sono combattute e avvincenti. Anche quando la differenza in campo è visibile o avvertita. Gli ultimi esempi riguardano Iran-Portogallo e Spagna-Marocco entrambe finite con il risultato di parità (rispettivamente 1-1 e 2-2), ma in bilico fino a dopo il 90' e giocate con il massimo dell'agonismo (e anche oltre da parte ...

MotoGp – Marquez - la moto nera ai test e la lotta per il mondiale : “non posso sVelare molto! Lorenzo e Dovi? Tutto può succedere” : Marc Marquez, i test del Montmelò e la lotta per il titolo mondiale: il leader della classifica piloti non esclude Lorenzo e Dovizioso Marc Marquez ha chiuso in testa alla classifica dei tempi la giornata di test al Montmelò, disputata ieri dai piloti della motoGp sul circuito spagnolo. Il pilota della Honda, che domenica, al Gp di Catalunya, ha chiuso la gara al secondo posto, alle spalle solo di Lorenzo, è salito in sella ad una Honda dal tota ...

Mondiale 2018 - tra favorite e sorprese : ecco le possibili riVelazioni : Infine, una tra Messico, Svezia e Corea del Sud si giocherà un posto agli ottavi di finale visto che il primo posto del girone sembra già assegnato alla Germania campione del mondo in carica.

Pirlo sVela il suo podio Mondiale : "Dico Brasile - Spagna e Germania" : la nazionale di mancini - L'ex fantasista di Milan e Juventus, Andrea Pirlo, ha parlato in un'intervista a Premium Sport a margine di un evento della Fondazione Vialli e Mauro Golf Cup 2018, a ...

Vela – Mondiale GC32 : la corsa per il titolo ristretta a due team : Sarà lotta a due per il Mondiale GC32? La corsa per il titolo sembra ristretta a due team ma con cinque prove ancora da disputare Alla vigilia della giornata conclusiva del primo Mondiale GC32 di Riva del Garda la corsa per il titolo sembra ristretta a due team ma con cinque prove ancora da disputare, potrebbero essere addirittura undici gli equipaggi con una chance di vittoria. A conferma di quanto combattuta sia la classe dei catamarani ...

Vela – Mondiale GC32 : il Team Tilt di Sebastien Schneiter sale in vetta : E’ il Team Tilt il leader della classifica del Mondiale GC32 in corso sul Lago di Garda Il Lago di Garda ha rispettato in pieno le descrizioni da brochure turistica del Garda Trentino oggi: sole splendente, un vento da sud, la celeberrima Ora di 15/18 nodi che hanno permesso ai catamarani volanti di raggiungere punte di velocità superiori ai 30 nodi. Dopo aver portato a termine ben cinque prove, i 13 equipaggi sono tornati nel marina della ...