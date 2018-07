Vandali distruggono aiuole di due contrade di Rescaldina

Roma : Vandali distruggono fontane appena ripristinate Villa Doria Pamphilj : Roma: A denunciare l’accaduto il tavolo di coordinamento del parco di Villa Doria Pamphilj Roma – Sono 8 le fontanelle, appena ristrutturate, vittime dei vandali in Villa Doria Pamphilj. Danneggiati i pulsanti dei rubinetti. Staccati e distrutti un abbeveratoio in marmo. I lavori, effettuati da una ditta che stava intervenendo all’interno del parco per conto di Acea Ato 2, erano terminati solo 15 giorni fa. A denunciare ...