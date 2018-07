Vaccini | no vax condannata per “procurato allarme” | primo caso in Italia

Condanna per i no vax - allarme procurato / Modena - gonfiarono il numero dei bambini danneggiati dai Vaccini : Condanna per i no vax, allarme procurato: Modena, gonfiarono il numero dei bambini danneggiati dal vaccino. Esposti cartelloni con segnalazioni false in merito. Magda Piacentini nei guai.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 13:47:00 GMT)

Modena - diffuse cartelloni con dati errati sui Vaccini : no vax condannata per procurato allarme : "Non speculate sui bambini, vogliamo la verità sui vaccini: 21.658 danneggiati nel triennio 2014-16 secondo i dati Aifa", si leggeva nei cartelloni no-vax esposti a Modena nel febbraio scorso. Ora la donna che ha commissionato le affissioni è stata condannata per procurato allarme e dovrà pagare 400 euro di multa.Continua a leggere

Giulia Grillo : "Mio figlio farà i 10 Vaccini - ma non perché sono obbligatori. Informeremo meglio i no vax" : Qualche giorno ha rivelato di aspettare un bambino e al figlio farà fare tutte le vaccinazioni. Il ministro della Salute, Giulia Grillo, intervistata da Vanity Fair, racconta la sua vita e il suo lavoro: dalla gravidanza agli studi di medicina, dalla passione per il windsurf al legame con la sua terra, la Sicilia. Ripercorre la sua carriera politica e parla a lungo dei vaccini. I suoi primi annunci, con la proroga dell'autocertificazione ...

Vaccini : l’Australia taglia gli sgravi fiscali ai genitori ‘no vax’ : ‘No Vaccini? No sgravi fiscali’. E’ stata ribattezzata così la politica intrapresa dall’Australia contro i genitori che non immunizzano i propri figli: se così decidono, ne pagano letteralmente il conto. Ed è di oggi la notizia che Sidney ha inasprito ancora di più le già vigenti regole punitive per i ‘no vax’: come riporta l”Independent’, si perdono ora 28 dollari di sgravi fiscali ogni 15 giorni ...

CAOS Vaccini/ Al liceo Arnaldi di Novi Ligure - in una puntura c'è la sconfitta dei no vax : A Novi Ligure una prof ha indotto una classe a vaccinarsi per proteggere Simone, malato di tumore. Una lezione di ragione a politici e no-vax.

Dai 'no vax' ai 'free vax' - i movimenti che dicono no ai Vaccini - : Chi è apertamente contrario, chi è per "la libertà di scelta": sono diverse le ragioni di chi si oppone all' obbligo vaccinale . Tra loro anche medici, e associazioni. In alcune regioni come l'Alto ...

Vaccini - il Ministro Salvini : “Non sono un no-vax ma 10 sono troppi” : “Vaccini? Ho detto quello che ho sempre detto: non sono un no-vax, ho vaccinato i miei due figli, alcuni sono utili. Dico solo che dieci sono troppi. Al Ministro della salute ho chiesto solo il diritto a tutti i bimbi“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a Circo Massimo. L'articolo Vaccini, il Ministro Salvini: “Non sono un no-vax ma 10 sono troppi” sembra essere il primo su Meteo Web.

Vaccini - il Ministro Salvini : “Non sono un no-vax ma 10 sono troppi” : “Vaccini? Ho detto quello che ho sempre detto: non sono un no-vax, ho vaccinato i miei due figli, alcuni sono utili. Dico solo che dieci sono troppi. Al Ministro della salute ho chiesto solo il diritto a tutti i bimbi“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Interno, Matteo Salvini a Circo Massimo. L'articolo Vaccini, il Ministro Salvini: “Non sono un no-vax ma 10 sono troppi” sembra essere il primo su Meteo Web.

Vaccini - il parere dei genitori : pro e no vax a confronto : “I genitori non si convincono con la coercizione e le inefficienze dei centri vaccinali, ma proponendo alle famiglie un percorso informato sulle innegabili opportunità di salute e protezione, e ascoltando i dubbi e le paure sui rischi correlati all’atto vaccinale”. Lo afferma Antonio Affinita, Direttore generale del Moige – Movimento Italiano genitori, ricordando: “In questi mesi, abbiamo più volte sottolineato che ...

Vaccini - il sottosegretario M5s Gaetti vede delegazione Free Vax al Viminale : “Solo un incontro privato” : “Se ho ricevuto i Free Vax al Viminale? E’ stato un incontro privato con amici e colleghi che conosco da 15 anni”. Il sottosegretario M5s e medico Luigi Gaetti, insieme alla senatrice grillina Enza Blundo, ha confermato a ilfattoquotidiano.it di aver ricevuto nel suo ufficio al ministero dell’Interno il gruppo di attivisti contrari all’obbligatorietà vaccinale. Tra loro anche Dario Miedico, medico radiato ...

Vaccini - Salvini : “10 sono troppi”. Di Maio lo segue : “Rivedere il decreto Lorenzin”. E sottosegretario M5s vede Free Vax : Prima Matteo Salvini contro i dieci Vaccini obbligatori, quindi lo segue Luigi Di Maio che rilancia: “Rivedere il decreto Lorenzin”. Ma la notizia che più fa discutere risale a ieri: il sottosegretario agli Interni Luigi Gaetti ha ricevuto una delegazione Free Vax al Viminale. “Incontro privato tra vecchi amici”, si è giustificato interpellato da ilfattoquotidiano.it. L'articolo Vaccini, Salvini: “10 sono ...

Vaccini - Ministro Grillo : mi hanno appioppato falso appellativo di “no vax” : “Non ho capito perché mi abbiano appioppato la definizione di Ministro anti Vaccini. Noi nel Movimento 5 Stelle non abbiamo mai detto nulla contro i Vaccini, tutt’altro, sono un presidio fondamentale di prevenzione primaria e tale rimarrà nella nostra politica“. Lo ha detto Giulia Grillo, neoMinistro della Salute, stamattina ai microfoni di ‘6 su Radio 1’. “Possono essere diversi – ha precisato – ...

Vaccini : in Usa aumentano le “esenzioni non mediche” - l’arma dei no vax : aumentano i ‘no‘ alle vaccinazioni infantili dovute a motivi non medici in alcune aree degli Stati Uniti, e con essi il rischio di epidemie prevenibili, sostengono Peter Hotez, Melissa Nolan, Jackie Nolan e Ashish Damania, esperti della National School of Tropical Medicine del Baylor College of Medicine e del Texas Children’s Hospital Center for Vaccine Development, in un articolo su ‘Plos Medicine‘. Diciotto Stati ...

Vaccini : negli Usa aumentano le ‘esenzioni non mediche’ - l’arma dei no vax : aumentano i ‘no’ alle vaccinazioni infantili dovute a motivi non medici in alcune aree degli Stati Uniti, e con essi il rischio di epidemie prevenibili, sostengono Peter Hotez, Melissa Nolan, Jackie Nolan e Ashish Damania, esperti della National School of Tropical Medicine del Baylor College of Medicine e del Texas Children’s Hospital Center for Vaccine Development, in un articolo su ‘Plos Medicine’. Diciotto Stati ...