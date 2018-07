Vaccini | attivista no vax condannata per procurato allarme | ha diffuso informazioni errate

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 luglio 2018) Hasui. Per questo motivo un’no vax è stataper: dovrà a pagare una sanzione di 400 euro. Si tratta della prima sentenza di questo tipo in Italia. I fatti risalgono allo scorso febbraio quando a Modena vennero affissi numerosi manifesti con scritto: “Non speculate sui bambini, vogliamo la verità sui danni dei– 21.658 danneggiati nel triennio 2014-2016 secondo i dati Aifa“. I cartelloni erano stati commissionati dalla donna nell’ambito di una campagna contro ipromossa dalle associazioni “Riprendiamoci il pianeta-Movimento di resistenza umana” e “Genitori del No Emilia-Romagna“. I dati riportati sui manifesti, e attribuiti all’Agenzia italiana del farmaco, tuttavia non erano corretti. A segnalarlo era stata l’Ausl di Modena, che aveva diramato una ...