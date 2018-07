Vaccini | attivista no vax condannata per ' bufala' manifesto

Attivista no vax condannata - manifestare è lecito. Diffondere dati falsi sui Vaccini no : A quanto pare, i vaccini sono finiti anche in un’aula di giustizia penale. E hanno provocato una prima condanna, per il reato di “procurato allarme”. Premessa doverosa: chi scrive conosce questa vicenda solo tramite gli articoli dei media; quindi, eviterà accuratamente di addentrarsi in qualsiasi valutazione di merito della vicenda processuale. Le sole considerazioni, di natura esclusivamente giuridica e generale, che si abbozzeranno in questo ...

Vaccini - ATTIVISTA NO VAX CONDANNATA PER FAKE NEWS/ Burioni : "pericolose bugie ci mettono in pericolo" : Condanna per i no vax, allarme procurato: Modena, gonfiarono il numero dei bambini danneggiati dal vaccino. Esposti cartelloni con segnalazioni false in merito. Magda Piacentini nei guai.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 18:49:00 GMT)

Vaccini - attivista no vax condannata per procurato allarme : ha diffuso informazioni errate : Ha diffuso informazioni errate sui Vaccini. Per questo motivo un’attivista no vax è stata condannata per procurato allarme: dovrà a pagare una sanzione di 400 euro. Si tratta della prima sentenza di questo tipo in Italia. I fatti risalgono allo scorso febbraio quando a Modena vennero affissi numerosi manifesti con scritto: “Non speculate sui bambini, vogliamo la verità sui danni dei Vaccini – 21.658 danneggiati nel triennio ...