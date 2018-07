V-Sos Band : Bracciale SOS Emergenza Per Anziani E Outdoor : V-Sos Band di Vodafone: tutto quello che devi sapere sul Bracciale d’Emergenza SOS realizzato da Vodafone per Anziani, escursionisti e per Outdoor V-Sos Band Braccialetto SOS per Anziani con GPS per emergenze Vodafone ha presentato negli scorsi giorni un dispositivo davvero molto interessante, un Braccialetto per le emergenze dedicato ad Anziani ed escursionisti, a tutte […]

Wanda Ferro : "Sostenere i Comuni per la partecipazione ai bandi" : ... e che quindi conclude -anzichè privilegiare l'appartenenza politica si indirizzino le risorse verso quei progetti capaci di creare reale e duraturo sviluppo sul territorio".

Sossio Aruta ama Ursula : pronto ad abbandonare Uomini e Donne? : Uomini e Donne: Sossio Aruta e Ursula abbandoneranno il programma? Nelle ultime settimane del Trono Over di Uomini e Donne uno dei cavalieri più popolari ha iniziato una frequentazione con un’altra donna. Chi? Lui è Sossio Aruta, il quale ha espresso a più riprese di essere molto interessato a frequentare Ursula Bennardo. E lo stesso interesse l’ha dimostrato anche quest’ultima, la quale si è detta molto lusingata dalle avance ...

Sospetti nel rilascio delle Bandiere Blu in Abruzzo : il Codacons vuole vederci chiaro : Il Codacons ha deciso di fare chiarezza sulle 9 'Bandiere Blu' assegnate per il 2018 all'Abruzzo, presentando un esposto alle Procure della Repubblica di Chieti, L'Aquila e Teramo, all'Anac e all'...

Mohair - seta - cashmere e piume bandite da ASos : Negli ultimi anni la sensibilità e l’attenzione sempre più forti alla questione animale hanno provocato dei significativi cambiamenti anche nell’industria della moda. Sono tanti i brand che hanno deciso di interrompere la produzione di capi in pelliccia, da Gucci a Versace, passando per Giorgio Armani, ma la strada verso una moda completamente libera dallo sfruttamento animale sembra essere ancora lontana. A essere prese in causa ...

UE mette al bando detersivi - saponi e spray che contengono gli EDC - Sostanze nocive per l’uomo : Negli ultimi anni l’Unione Europea ha già dichiarato guerra alla plastica con l’obiettivo di ridurre drasticamente l’inquinamento che si ripercuote sulla salute dell’ambiente ma anche degli esseri umani, ma allo stesso tempo l’obiettivo dell’UE prevede anche di mettere al bando tutti quei prodotti che magari vengono usati quotidianamente da milioni di persone e che, al tempo stesso, possono rivelarsi dannosi ...

Bando Giovani Ricercatori 2018 : 100 mila euro per Sostenere un innovativo progetto di ricerca sui linfomi : La Fondazione Italiana linfomi (FIL) ha deciso di erogare un finanziamento di 100.000 euro per un progetto di ricerca sui linfomi, ideato e condotto da Giovani sotto i 40 anni. Il Bando Giovani ricercatori 2018 e` reso possibile grazie a fondi messi a disposizione dalla Fondazione Giulia Maramotti (50%), dalla Fondazione GRADE Onlus (30%) e da FIL (20%) per sostenere l’attivita` scientifica di Giovani ricercatori italiani e la crescita di gruppi ...

Amici 2018 : Garrison abbandona il Talent! Ecco chi lo Sostituisce! : Nuovi cambiamenti nel talent Amici. Dalla prossima edizione il coreografo e insegnante Garrison Rochelle abbandonerà il suo ruolo di professore di ballo. Ecco per quale motivo, ma sopratutto Ecco chi lo sostituirà: un nome molto in vista! Nuova defezione nell’organico del talent show Amici. Questa volta ad abbandonare il programma è il popolare coreografo Garrison Rochelle, storico professore del talent di Maria De Filippi. A rivelarlo è ...