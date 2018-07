USA | Talco causava il cancro | multa a J&J da 4 | 7 mld dollari

Il talco caUSAva il cancro - un’altra condanna per Johnson’s : Ancora una condanna per Johnson & Johnson. La nota azienda americana produttrice del talco più famoso del mondo dovrà risarcire ventidue donne, per un totale di quasi 5 miliardi di dollari (4,14 miliardi di dollari per danni punitivi e 550 milioni per danni compensativi). L’accusa è di cancro ovarico causato dalla presenza di asbesto (amianto) nel talco. A stabilirlo è la giuria di St. Louis, in Missouri, dopo un processo durato cinque ...

Johnson & Johnson condannata negli USA per il ‘talco cancerogeno’. L’Italia prenda esempio : La recente notizia che negli Usa è stato riconosciuto ancora una volta un risarcimento milionario a una paziente affetta da mesotelioma e grande utilizzatrice di talco per decenni, riporta l’attenzione sull’esposizione ad agenti cancerogeni presenti nella nostra vita quotidiana, cosa di cui non siamo mai abbastanza consapevoli; basti pensare che anche nel Das, con cui tanti di noi da piccoli hanno giocato, è stato ritrovato amianto e lo si è ...