USA e Regno Unito stringeranno un accordo di libero scambio : Stati Uniti e Gran Bretagna rafforzeranno i legami con un patto di libero scambio. Si è concluso con una importante promessa il bilaterale tra il Presidente americano Donald Trump e la Premier ...

Trump stronca la Brexit di May : impossibile accordo commerciale USA-Regno Unito : Donald Trump è arrivato ieri a Londra e ha concesso una intervista al tabloid Sun, di proprietà del suo sostenitore Rupert Murdoch, in cui si

Regno Unito - bambina di 15 mesi morta nel 2016 : la caUSA forse un cerotto antidolorifico : Una famiglia di St Austelle Regno Unito, nel 2016 è stata vittima di una tragedia che avrebbe sconvolto qualsiasi nucleo familiare. Amelia, una bimba di soli 15 mesi, è deceduta per colpa di un cerotto antidolorifico indossato dalla madre durante la notte. Il cerotto attaccato sulla pelle dalla donna era Fentanyl, noto analgesico oppioide sintetico. La sostanza era stata trasferita dalla mamma al corpicino della piccola bambina e ciò avrebbe ...

Lavrov accUSA il Regno Unito : "Caso-Skripal'? Prove sparite" : Lavrov accusa il Regno Unito di avere eliminato le Prove a discarico del Cremlino circa l' avvelenamento a Salisbury , a marzo di quest'anno, dell'ex spia russa Sergej Skripal' . Il Ministro degli ...

Ue - Regno Unito e USA. Consigli post Brexit : ...elementi per comprendere in maniera più completa cosa possa aver spinto verso l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea e quali potranno essere gli sviluppi futuri e le ricadute per l'economia ...

Regno Unito - 32enne accUSA dolori dopo aver fatto giardinaggio : “Tagliatemi via la gamba” : Le vesciche causate da una pianta che aveva toccato si erano infettate, così Nathan, 32enne gallese, è stato costretto a sottoporsi ad una serie di interventi chirurgici. "Non ho mai provato così tanto dolore in vita mia” dice ora il ragazzo, che non sa ancora se i medici dovranno procedere con un innesto cutaneo.Continua a leggere

Regno Unito - i possessori di iPhone fanno caUSA a Google : (Foto: Mashable) Lunedì 21 maggio Google è apparsa nell’aula di un tribunale del Regno Unito per contestare la causa per violazione della privacy presentata dal gruppo Google You Owe Use, un collettivo di 4,4 milioni di utenti iPhone secondo i quali, tra il mese di giugno 2011 e il mese di febbraio 2012, Big G avrebbe raccolto i loro dati personali, aggirando le impostazioni sulla privacy di Safari, a loro insaputa. Il collettivo chiede mille ...

Trovata sulle coste del Pacifico la medUSA più sfuggente del regno acquatico : Dopo anni di ricerche, la medusa più sfuggente del regno acquatico è stata rinvenuta nell'Oceano Pacifico al largo delle coste dell'isola denominata San Benedicto. La medusa in questione si chiama Deepstaria Enigmatica, ed è stata scoperta per la prima volta nel 1960. Il suo nome particolare è stato ispirato alla vicenda del sommergibile Deepstar 4000, guidato da Jacques Cousteau: il nome dell'organismo marino è dovuto al fatto che la sua prima ...