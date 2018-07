Usa | costi record per accoglienza migranti | un miliardo di dollari

In forma smagliante per l’estate : i costi degli attrezzi non sono più una scUsa : Attraverso il canale online è possibile risparmiare quasi fino al 40%: -15,2% per gli attrezzi da palestra come panche o attrezzi per il body building, -20,3% per le cyclette, – 27% per i tapis roulant e addirittura -39,9% per i pesi. Con l’inizio ufficiale della stagione estiva si avvicina inesorabile la temuta prova costume che rappresenta il momento dell’anno in cui più di tutti si fa i conti con la propria forma fisica. Che si ...

Migranti - Open Arms salva 59 migranti e accUsa 'Quei 100 morti di ieri colpa della Guardia costiera italiana e libica' : ROMA - Nuova polemica tra il ministro dell'Interno Matteo Salvini e le Ong. Stamattina, sul proprio canale Twitter, Open Arms ha informato di aver effettuato un intervento di soccorso a un gommone, ...

Migranti - Open Arms salva 59 migranti e accUsa : "Quei 100 morti di ieri colpa della Guardia costiera italiana e libica" : La nave della Ong catalana ha soccorso stamattina un gommone con 59 persone, tra cui quattro bambini. Senza però che vi fosse alcuna segnalazione da parte delle autorità

Decreto dignità - Boccia (Confindustria) : “No ad aumento dei costi dei contratti a termine e al ritorno delle caUsali” : Aumentare il costo dei contratti a termine “è un errore perché l’occupazione non si genera irrigidendo le regole. Sono solo elementi formali che non porteranno alcuna positività, compresa anche l’idea sulle causali. E bella la forma ma la sostanza non la vediamo”. Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, ha commentato così i contenuti della bozza del Decreto dignità preannunciato dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo Luigi ...

Harley Davidson avverte : "Dazi peseranno su costi moto in UE - via produzione da Usa" : Harley-Davidson annuncia che i dazi UE avranno un impatto significativo sul costo delle moto vendute in Europa . La big delle moto custom, tenendo in considerazione le tariffe imposte dall'UE come ...

Articolo 92 e impeachement - Mattarella ha abUsato della Costituzione? : Lo “scontro istituzionale” – come lo ha definito Di Maio – tra un presidente della Repubblica e una maggioranza parlamentare costituita è, secondo molti analisti, senza precedenti e se ne parlerà a lungo, anche per le conseguenze al momento imprevedibili. Secondo i costituzionalisti, Sergio Mattarella nella sua decisione di respingere il nome di Paolo Savona all’Economia, ha esercitato i suoi poteri costituzionali, ...

IMPEACHMENT MATTARELLA PER ART. 90 COSTITUZIONE/ Cos'è e come funziona : Usa - il caso Bill Clinton : IMPEACHMENT per MATTARELLA: Cos'è e come funziona lo stato di accusa del presidente della Repubblica previsto dall'ART. 90 della COSTITUZIONE. Ecco la procedura(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 10:22:00 GMT)

Dazi - la pace Usa/Cina sul sorgo taglierà i costi nelle stalle : La decisione della Cina di non applicare i Dazi sulle importazioni di sorgo dagli Stati Uniti comporterà una riduzione dei costi per l'alimentazione degli animali nelle stalle in Italia e nel mondo

Coldiretti - dazi : la pace Usa-Cina sul sorgo taglia i costi della stalle : La riduzione dei costi per l’alimentazione degli animali nelle stalle in Italia e nel mondo è uno degli effetti della decisione cinese di non applicare i dazi sulle importazioni di sorgo dagli Stati Uniti. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento alla decisione della Cina di fermare le indagini antidumping e sui sussidi all’import di sorgo Usa che evita rincari sulle quotazioni internazionali. Questo cereale in Cina viene utilizzato ...

Catania - fibra ottica Open Fiber conclUsa. Per tutti in Italia svolta minori costi Adsl. E lista città aggiornata : Il servizio è già disponibile grazie agli accordi raggiunti con le compagnie Wind Tre e Vodafone già presenti sul mercato con una serie di offerte in grado di soddisfare le esigenze della clientela.

Un’organizzazione benefica ha fatto caUsa contro l’accordo sui migranti tra governo italiano e Guardia costiera libica : L’organizzazione benefica britannica Global Legal Action Network ha avviato un’azione legale contro l’accordo tra governo italiano e Guardia costiera libica sulla gestione dei migranti nel Mediterraneo. La causa è stata presentata di fronte alla Corte europea dei diritti dell’uomo di The post Un’organizzazione benefica ha fatto causa contro l’accordo sui migranti tra governo italiano e Guardia costiera libica appeared first on Il ...