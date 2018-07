Uomo ucciso in strada per gelosia La compagna | «Lo amavo Ucciderà anche mia figlia»

Sparatoria in strada : Uomo ucciso davanti alla fidanzata : Sparatoria in strada nel pomeriggio a Pandino, piccolo comune in provincia di Cremona a una cinquantina di km dal capoluogo. Un uomo sudamericano di 43 anni è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco davanti alla fidanzata...

Cremona - Uomo ucciso per strada : si cerca ex compagno della fidanzata : Si ipotizza la gelosia come movente dell’omicidio dell’uomo di origine peruviana freddato in strada a Pandino (Cremona). La vittima, 43 anni, è stata colpita tre volte mentre era in compagnia della fidanzata. “Eravamo felici insieme. Lo amavo. Adesso chi me lo ridà? ucciderà anche mia figlia”: ha detto disperata la donna che ha assistito all’assassinio. L’ipotesi è che a uccidere il 43enne sia stato l’ex compagno della donna. ...

Cremona : agguato a Pandino - Uomo ucciso per strada : Milano, 13 lug. (AdnKronos) – Omicidio a Pandino, in provincia di Cremona. In via Fontana, nel pomeriggio, un uomo è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco ed è deceduto sul posto. A intervenire i Carabinieri di Crema che stanno ora cercando di ricostruire la dinamica dell’agguato e di identificare l’autore del gesto. Sul luogo anche personale del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso. L'articolo ...

xxxTentacion - ucciso in un agguato : arriva la svolta - arrestato un secondo Uomo : Una seconda persona è stata arrestata per l' assassinio della star del rap xxxTentacion . L'uomo, Michael Boatright di 22 anni, è accusato di omicidio di primo grado avvenuto durante le riprese. ...

Uomo investito e ucciso da un treno vicino alla stazione di Ventimiglia : Un Uomo è morto investito da un treno, verso le 8, in zona Nervia, a Ventimiglia, poco prima dell'ingresso allo scalo ferroviario internazionale. Sul posto è intervenuto il personale del 118, con la ...

Parma - Uomo ucciso a colpi di sciabola : trovato cadavere nel parcheggio dell'Euganeo : Omicidio al parcheggio dello stadio Euganeo. Un filippino è stato trovato morto a colpi di katana, una sorta di sciabola giapponese : sul posto sono state sequestrate due armi bianche. L'assassino ...

Padova - trovato il cadavere di un Uomo : forse ucciso in un duello a colpi di katana : Il cadavere di un cittadino filippino è stato scoperto a Padova nel parcheggio dello stadio Euganeo. Ad avvertire gli agenti è stata una persona residente nella zona. La salma presenta diverse ferite da arma da taglio. La polizia avrebbe già fermato una persona.Continua a leggere