Uomo ucciso in strada nel cremonese

Cremona : agguato a Pandino - Uomo ucciso per strada : Milano, 13 lug. (AdnKronos) – Omicidio a Pandino, in provincia di Cremona. In via Fontana, nel pomeriggio, un uomo è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco ed è deceduto sul posto. A intervenire i Carabinieri di Crema che stanno ora cercando di ricostruire la dinamica dell’agguato e di identificare l’autore del gesto. Sul luogo anche personale del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso. L'articolo ...

xxxTentacion - ucciso in un agguato : arriva la svolta - arrestato un secondo Uomo : Una seconda persona è stata arrestata per l' assassinio della star del rap xxxTentacion . L'uomo, Michael Boatright di 22 anni, è accusato di omicidio di primo grado avvenuto durante le riprese. ...

Uomo investito e ucciso da un treno vicino alla stazione di Ventimiglia : Un Uomo è morto investito da un treno, verso le 8, in zona Nervia, a Ventimiglia, poco prima dell'ingresso allo scalo ferroviario internazionale. Sul posto è intervenuto il personale del 118, con la ...

Duello con katana a Padova - Uomo ucciso in un parcheggio : un fermo : Duello con katana a Padova, uomo ucciso in un parcheggio: un fermo Duello con katana a Padova, uomo ucciso in un parcheggio: un fermo Continua a leggere L'articolo Duello con katana a Padova, uomo ucciso in un parcheggio: un fermo proviene da NewsGo.

Padova - trovato il cadavere di un Uomo : forse ucciso in un duello a colpi di katana : Il cadavere di un cittadino filippino è stato scoperto a Padova nel parcheggio dello stadio Euganeo. Ad avvertire gli agenti è stata una persona residente nella zona. La salma presenta diverse ferite da arma da taglio. La polizia avrebbe già fermato una persona.Continua a leggere

Un orso polare ha ucciso un Uomo sull’isola di Sentry - in Canada : Martedì un uomo da 31 anni è stato ucciso da un orso polare sull’isola di Sentry, in Canada. È molto raro che gli orsi polari attacchino gli uomini, ma le condizioni di vita degli esemplari che vivono nel Canada nord-occidentale The post Un orso polare ha ucciso un uomo sull’isola di Sentry, in Canada appeared first on Il Post.

Mauro Guerra : a 'Chi l'ha visto?' il caso dell'Uomo ucciso dal maresciallo Marco Pegoraro : Nell'ultima puntata del noto programma Rai 'Chi l'ha visto?' Federica Sciarelli si è occupata del caso di Mauro Guerra (32 anni al momento della morte). Per la prima volta, il programma dedicato alle persone scomparse ha reso noti alcuni drammatici video girati dai carabinieri, in cui sono testimoniati le ultime ore di vita di Mauro, ucciso dal maresciallo Marco Pegoraro (comandante della stazione locale dei carabinieri) il 29 Luglio 2015. ...

Cronaca ultime notizie : Uomo ucciso a Foggia a colpi di fucile. Chi era : Stefano Cucchi, parla l'ex moglie di un agente Cronaca ultime notizie: omicidio Foggia, la ricostruzione Secondo una prima ricostruzione, mentre i tre viaggiavano a bordo della loro auto, sono stati ...

Vibo Valentia - 6 fermi per l’Uomo ucciso da un’autobomba a Limbadi : sono tutti esponenti del clan Mancuso : Ci hanno messo meno di due mesi i carabinieri di Vibo Valentia e la Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro per fare luce sull’autobomba di Limbadi, che il 9 aprile scorso ha ucciso Matteo Vinci e ferito gravemente suo padre Francesco. Il quarantaduenne Matteo Vinci è stato ucciso come un boss nel regno della cosca Mancuso. L’ex rappresentante di medicinali, però, un boss non era. Piuttosto con la sua famiglia non aveva piegato la testa ...