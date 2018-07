Università | un corso di studio ogni dieci è in lingua inglese

Università di Siena - pronti per il nuovo anno accademico : tutte le novità e per la prima volta il corso in Agribusiness : Senza dimenticare le rassegne e gli incontri con personaggi delle professioni, delle imprese, della scienza, della cultura e dello spettacolo, che danno la possibilità di spaziare notevolmente tra i ...

Narni - Università - allarme di Bruschini - FI - : 'Dati in calo e troppi fuori corso' : Narni " Il capogruppo di Forza Italia Sergio Bruschini esprime preoccupazione per i dati degli iscritti all'Università che sarebbero in calo. Secondo i dati in possesso di Bruschini infatti le nuove ...

Università : alla Cattolica Roma corso Laurea in Farmacia - test l'11 settembre : Inoltre, la sinergia con la Facoltà di Economia e con i Corsi di Laurea in Management dei servizi sanitari, offerti nella sede di Roma dall'Università Cattolica, garantisce la possibilità di ...

Palermo - professore universitario partecipa alla stesura del bando e… vince il concorso : Palermo, professore universitario partecipa alla stesura del bando e… vince il concorso Palermo, professore universitario partecipa alla stesura del bando e… vince il concorso Continua a leggere L'articolo Palermo, professore universitario partecipa alla stesura del bando e… vince il concorso proviene da NewsGo.

Palermo - professore universitario vince il concorso di cui ha deciso i criteri di ammissione : Il Consiglio amministrativo siciliano ha stabilito che, poiché la legge anti-favoritismi vale solo per i parenti, il professor Enrico Napoli poteva partecipare alla selezione

Psicologia - per il Tar il numero chiuso è illegale. Ma l’Università di Torino vuole cancellare il corso : A causa del numero chiuso, solo un aspirante studente di Psicologia ogni cinque può effettivamente frequentare il corso all’Università di Torino. Da anni gli studenti si battono per dimostrare che il numero chiuso non solo viola il diritto allo studio, ma è anche illegale; per tutti questi anni le risposte dell’Ateneo – a Torino come in tante altre sedi universitarie – sono state elusive per evitare di affrontare il problema. Pochi ...

La Regione alle Università : "Un corso di laurea per assistenti sanitari" : Un corso di laurea per gli assistenti sanitari. Il sollecito arriva dall'assessore regionale alla Sanità Antonio Saitta, che oggi , venerdì 8 giugno, ha incontrato una delegazione di assistenti ...

TROPPI STUDENTI CATTOLICI/ Università Kansas abolì corso di educazione alla bellezza : si convertivano tutti : Negli anni 70 un corso universitario produsse la conversione al cattolicesimo di molti STUDENTI, per questa ragione venne abolito, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 15:15:00 GMT)

Studente catanzarese scelto per corso di orientamento Universitario della Scuola Normale Superiore : ... su temi di analisi matematica, archeologia e storia dell'arte classica, architettura, astrofisica, biofisica, chimica, diritto costituzionale, economia politica, filosofia politica e del ...

Si conclude alle Egadi il secondo corso teorico pratico di ecologia marina organizzato dall'Università di Portsmouth e dal CNR IAMC : ... dove gli studenti hanno la possibilità di confrontarsi con il mondo subacqueo e comprenderne la complessità". I dati raccolti durante il corso hanno permesso di effettuare una comparazione con i ...