Una pugnalata | il dolore di Elena Santarelli

Alex Migliorini bacia l’ex di Alessandro D’Amico : ‘Una pugnalata al cuore’ : “Da topino a zoccola, è un attimo!”. È in questa metafora zoologica che si concentra il senso del lungo messaggio lasciato da Alessandro D’Amico su Instagram Stories per commentare quanto accaduto. Alex Migliorini, tronista della passata edizione di Uomini e donne, è infatti stato pizzicato in una discoteca di Madrid, dove erano in corso i festeggiamenti per il Gay Pride, mentre baciava tale Ricardo, ex fidanzato di ...