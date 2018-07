' Una fake news la causale sugli stagionali' E il vicepremier rilancia | ora taglieremo i

Di Maio : Una fake news la causale sugli stagionali. E rilancia : ora taglieremo i parlamentari : Il ministro del lavoro torna a difendere il Decreto Dignità, chiarendo che le causali sono state reintrodotte solo per i contratti a termine. E annuncia: opo il taglio dei vitalizi, ora interveniamo ...

Twitter - Una purga da un milione di account al giorno per battere odio e fake news : Rimossi fra maggio e giugno 70 milioni di profili falsi, in maggior parte bot. E' la campagna del social network contro spam e bufale. Sembra dare i primi risultati. Non senza qualche preoccupazione degli investitori per una piattaforma in crisi d'identità

Di Maio spegne Savona : 'Non esiste che usciamo dall'euro'. E lui : 'Cigno nero? Una fake news : 'L'ipotesi di un piano B per uscire dall'euro non la possiamo nemmeno immaginare' ha detto il vicepremier cinquestelle commentando le parole del ministro degli affari europei. Il ministro agli Affari ...

Facebook e WhatsApp pubblicano sui giornali indiani Una guida contro le fake news : L’unione fa la forza. È questa l’idea da cui partono Facebook e WhatsApp per combattere il problema delle fake news. Vi avevamo parlato di quanto […] L'articolo Facebook e WhatsApp pubblicano sui giornali indiani una guida contro le fake news proviene da TuttoAndroid.

La Regione Puglia vota mozione contro Beppe Grillo 'La xylella non è Una fake news' : E' stata approvata dal Consiglio regionale della Puglia la mozione presentata nei giorni scorsi da consiglieri di maggioranza e opposizione che impegna il presidente della Giunta, Michele Emiliano, a ...

Olio - Italino nel maxiaccordo di filiera : è Una fake news : Non esiste alcun riferimento al nome Italico nè tantomeno alle miscele di oli extravergine di oliva Made in Italy con quelli importati dall’estero nel più grande contratto di filiera per l’Olio Made in Italy di sempre siglato da Coldiretti, Unaprol, FederOlio e FAI S.p.A. (filiera Agricola Italiana), che coinvolge le principali aziende di confezionamento italiane. Lo rendono noto le organizzazioni firmatarie nel precisare che si tratta di una ...

Xylella - il ministro Centinaio contro Grillo : “Non è Una fake news - la settimana prossima andrò in Puglia” : “Non è una fake news, a Grillo hanno già risposto i tecnici e chi di dovere, la mia risposta sarà sul campo”. È intervenuto anche il ministro dell’Agricoltura Gian Marco Centinaio nella querelle sollevata dal garante del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo sulla reale tenuta scientifica della Xylella fastidiosa. In estrema sintesi, secondo un post pubblicato il primo luglio sul blog del comico genovese non c’è un nesso ...

Xylella - il Commissario Ue a Grillo : “No alle fakenews - è Una malattia seria” : “Leggo oggi sul blog di Beppe Grillo, ‘nessun legame scientifico tra ulivi e Xylella’. Nella mia mente un flashback: 2015, luglio, in piedi in un campo di ulivi morenti in Puglia. Straziante davvero. La Xylella è una seria malattia che uccide gli ulivi. No fakenews. Mi dispiace amico”. E’ la risposta del Commissario Ue alla Salute e alla sicurezza alimentare Vytenis Andriukaitis, che respinge le affermazioni ...

"La Xylella è Una bufala" - Grillo fa infuriare la Puglia. Il commissario Ue : "Basta fake news" : "La malattia degli ulivi è stata fabbricata ad arte dalla destra alla sinistra": è il contenuto del post sul blog del leader pentastellato che attacca anche Natalia Aspesi. I consiglieri regionali vogliono denunciarlo

“LA FOTO DEL BAMBINO MIGRANTE MORTO È FALSA” - MA È Una fake NEWS/ Bufala - nel mirino George Soros : “La FOTO del BAMBINO MIGRANTE MORTO è FALSA”, ma è una FAKE NEWS. La nuova Bufala complottista e negazionista: le immagini, infatti, sono drammatiche e reali. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 16:20:00 GMT)

WhatsApp - arriva il "bollino" per le fake news / Arriva Una nuova funzione contro bufale e spam : WhatsApp, Arriva il "bollino" per le fake news: Arriva una nuova funzione che è in grado di contrastare il sempre crescente proliferare di bufale e spam sull'app più scaricata in Italia.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 10:27:00 GMT)