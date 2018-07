Un tè con «The Queen» | Trump e Melania al castello di Windsor

The Handmaid’s Tale ha un problema con la realtà. Che gli costa carissimo : È stata la stagione della gravidanza. 12 puntate per partorire un bambino, il compito delle ancelle, tra tentativi di fughe, omicidi, suicidi e un clamoroso finale che inizia a rilasciare molta della tensione accumulata in due annate dando soddisfazione al pubblico e dolore ai cattivi. Non si può nascondere che la seconda stagione di The Handmaid’s Tale sia stata quantomeno alTalenante, funestata da molti episodi che hanno allungato il brodo in ...

Terza data dei Thegiornalisti a Roma - nuovo concerto al PalaLottomatica a fine tour : prezzi biglietti in prevendita : Dopo il sold-out della prima e della seconda data Romana è arrivato l'annuncio di un terzo concerto dei Thegiornalisti a Roma, un ulteriore appuntamento dal vivo nella Capitale nell'ambito del Love tour che andrà in scena il prossimo autunno. Il trio Romano si esibirà sul palco del PalaLottomatica sia il 27 che il 28 ottobre, due date entrambe già esaurite in prevendita, ma anche in una nuova occasione, un'ulteriore data aggiunta a ...

Brexit - Donald Trump minaccia Theresa May : “Non mi hai ascoltato - a rischio l’accordo commerciale con gli Usa” : ll presidente Usa Donald Trump arriva in visita Gran Bretagna e in un'intervista al Sun attacca la premier Theresa May sulla sua proposta di Brexit morbida. Parole di elogio per l'avversario della May ed ex ministro Boris Johnson: "Lui sarebbe un ottimo primo ministro". Critiche anche alla politica migratoria europea.Continua a leggere

Trump incontra Theresa May - la protesta dei cittadini : un baby Presidente gonfiabile vola sul Parlamento inglese : Mentre Donald Trump è impegnato in un incontro con la prima ministra inglese, Theresa May, fuori dal Parlamento è stata organizzata una protesta contro il Presidente degli Stati Uniti, che nei giorni aveva detto di non sentirsi il benvenuto nel Regno Unito, salvo poi fare marcia indietro: “Ci sono molte persone, qui, che mi vogliono bene”. A poca distanza dal Palazzo di Westminster, è stato posizionato un baby Trump ...

Londra infuriata con Trump. Un pallone gonfiato contro le minacce di The Donald a Theresa May : Donald Trump non si sente il benvenuto a Londra. E i londinesi non avrebbero fatto nulla per far sentire The Donald a suo agio. Anzi, contro il presidente americano sono in corso pittoresche proteste. Da questa mattina sopra il cielo di Parliament Square, in pieno centro, è volato un mega pallone gonfiato che raffigura Trump come un bambino con il pannolino e il telefono cellulare in mano."Amavo Londra. Non ci vado da tempo. Ma quando ti ...

The Bard's Tale 4 ha una data d'uscita : arriverà anche su console : Lo studio di sviluppo indipendente inXile ha recentemente annunciato che il loro nuovo RPG, The Bard's Tale 4, sarà disponibile per PC a partire dal 18 settembre 2018. A sorpresa, il team ha svelato inoltre che il gioco uscirà in seguito anche su PS4 e Xbox One, entro la fine del 2018.The Bard's Tale 4 è solo l'ultimo di una lunga serie di RPG sviluppati dallo studio, in grado di miscelare numerosi elementi tipici dei giochi di ruolo che però ...

Emmy 2018 : The Handmaid's Tale e The Crown tra le serie con più nomination : La cerimonia di premiazione si svolgerà il 17 settembre, trasmessa dalla NBC , e la serata sembra destinata a essere orientata verso il mondo femminile, forse grazie al traino di movimenti come Time'...

Original Marines sigla un importantissimo accordo con The Walt Disney Company Italia : Original Marines sigla l’accordo di licensing con The Walt Disney Company Italia Original Marines sigla l’accordo di licensing con The Walt Disney Company Italia per la produzione e la distribuzione in tutti i suoi store Italiani e internazionali di capi di abbigliamento, accessori e pigiami dedicati al mondo Disney e ai supereroi Marvel. Dall’accordo di licensing nasceranno numerose capsule collection e azioni di marketing studiate ad ...

The Queen e The Donald - incontro a castello fra Elisabetta II e Trump : Ad attenderlo a Londra c’è un pallone aerostatico, un pupazzo gigante di un bebè con la sua faccia che campeggia a due passi dal Parlamento, ma Donald Trump non lo sfiorerà nemmeno. La capitale inglese lo attende pronta alla protesta venerdì 13 luglio nel pomeriggio contro le sue politiche sui migranti e il sessismo. Sono stati raccolti fondi per oltre 22 mila dollari e migliaia di firme in rete per il pallone gigante che l’amministrazione della ...

'Non è mai troppo tardi per prenotare le vacanze… o forse si?' - le vacanze secondo i The Jackal : Il collettivo artistico napoletano The Jackal ha prestato la propria geniale ironia ad MSC Crociere, la compagnia di crociere a capitale privato più grande al mondo. È...

Katherine Heigl su Grey’s Anatomy e il matrimonio di Alex con Jo : “Chissà dov’è Izzie Stevens!” : Dopo molto tempo Katherine Heigl torna a parlare di Grey's Anatomy e degli sviluppi della trama relativi al personaggio più vicino a quello che fu il suo nel medical drama ABC dalla prima alla sesta stagione. Grey's Anatomy 14 si è concluso con il matrimonio di Alex e Jo celebrato da Meredith, con Karev pronto ad archiviare il suo precedente matrimonio con Izzie naufragato sotto i colpi del cancro di lei. Appena entrata nel cast di Suits ...

Brexit - la premier Theresa May : “con nostro piano stop a libertà movimento” : Il piano elaborato dal governo britannico per la Brexit la settimana scorsa “significa la fine della libertà di movimento? Potremo siglare i nostri propri accordi commerciali? E il Regno unito sarà al di fuori della giurisdizione della Corte europea? Sono lieta di dire che le risposte sono molto semplici: sì, sì e sì”. Lo scrive la premier britannica Theresa May su Facebook, ribadendo le rassicurazioni fatte negli ultimi giorni di ...

Ant-Man and the Wasp - arriva la parodia fatta con i gattini : Il nuovo cinecomic firmato Marvel, Ant-Man and the Wasp, è appena uscito negli Stati Uniti e sta già dominando il box office, mentre da noi sarà nelle sale il prossimo 14 agosto. La pellicola continua le vicende di Scott Lang (Paul Rudd), l’improbabile eroe a cui spetta il costume e la tecnologia di Ant-Man, in grado di rimpicciolirsi e ingrandirsi a piacimento; accanto a lui nella nuova avventura ci sarà anche la sua controparte ...