Un masso di 350 chili scivola dal camion e schiaccia l' auto | morte mamma e figlia

Un masso di 350 chili rotola sulla loro auto : mamma e figlia schiacciate - morte sul colpo : Un masso di 350 chili rotola sulla loro auto: mamma e figlia schiacciate, morte sul colpo Karen Christiansen, 67 anni, e sua figlia Jena, 32 anni, sono rimaste uccise in un drammatico incidente avvenuto lunedì in Minnesota. Il camionista Joe Czeck, 33 anni, è stato arrestato. L’uomo non si sarebbe neanche fermato a prestare soccorso.Continua […] L'articolo Un masso di 350 chili rotola sulla loro auto: mamma e figlia schiacciate, ...