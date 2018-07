Un masso di 350 chili rotola sulla loro auto | mamma e figlia schiacciate | morte sul colpo

newsgo

(Di venerdì 13 luglio 2018) Undi 350sulKaren Christiansen, 67 anni, e suaJena, 32 anni, sono rimaste uccise in un drammatico incidente avvenuto lunedì in Minnesota. Il camionista Joe Czeck, 33 anni, è stato arrestato. L’uomo non si sarebbe neanche fermato a prestare soccorso.Continua … L'articolo Undi 350sulproviene da NewsGo.