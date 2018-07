Un libro per l’estate

Editoria : Aie vede Cimi - dialogo costruttivo per sostegno mondo del libro : "Durante l'incontro, che si è svolto all'insegna di una grande cordialità, sono state esaminate con ampiezza d'orizzonte le questioni e le specificità del mondo Editoriale, con particolare attenzione ...

“Cucina perché ti vuoi bene”. Cucinare sano e gustoso in oncologia - il libro per combattere la malnutrizione durante la malattia (e non solo) : Mangiare in modo salutare è un’esigenza di tutti, ma diventa fondamentale per chi si trova a combattere una malattia importante quale può essere un tumore. Un corretto stile alimentare diventa così un’arma in più per il paziente oncologico contro la malattia, in grado di implementare gli effetti positivi delle terapie e di migliorarne non solo la qualità della vita ma anche la prognosi. Nasce così Cucina perché ti vuoi bene. Cucinare sano e ...

Editoria : Aie vede Cimi - dialogo costruttivo per sostegno mondo del libro : Milano, 12 lug. (AdnKronos) – L’Aie, l’associazione italiana editori, ha incontrato Vito Crimi, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Informazione e all’Editoria, instaurando “un dialogo costruttivo per il sostegno del mondo del libro”, spiega una nota. “Durante l’incontro, che si è svolto all’insegna di una grande cordialità, sono state esaminate con ...

"I perché di Buzzati" sul Corriere dei Piccoli in un libro di Electa : I dibattiti su politica , società e attualità sono particolarmente accesi e i bambini assorbono la tensione del mondo adulto rispetto a questi temi. Così Buzzati si districa con grande sensibilità ...

Amir Issaa presenta al Mamiani il suo libro ‘Vivo per questo’ : Roma – Il 15 luglio alle ore 20,00, il rapper Amir Issaa presenterà il suo libro “Vivo per questo” al Liceo Mamiani di Roma. Il rapper e scrittore romano, nel suo libro “Vivo per Questo” ora in libreria per Chiare Lettere, parla dell’universo giovanile tra gli anni ’80 e ’90, quelli della sua adolescenza. E’ il ritratto di una generazione, quella dei trentenni e dei quarantenni, che sentivano il bisogno di esprimersi e di spaccare il ...

CHIARA FRANCINI/ Il nuovo libro 'Mia madre non lo deve sapere' è un omaggio alle donne (Non disturbare) : CHIARA FRANCINI, ospite di Paola Perego a 'Non disturbare' racconta alcuni particolari inediti del suo passato e presenta il suo ultimo libro 'Mia madre non lo deve sapere'.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 10:49:00 GMT)

CARLO COTTARELLI A BRINDISI PER PRESENTARE IL SUO libro Ospite della sesta edizione de "ilSegnalibro " punto di lettura : Deriva soprattutto da sette gravissimi errori che il sistema dell'economia italiana continua a commettere. Sono i peccati capitali dell'economia italiana: l'evasione fiscale, la corruzione, la troppa ...

Loro e Noi - un libro per liberarci dell’antropocentrismo : Quando un po’ di tempo fa andai a trovare l’amico Massimo Vacchetta nel suo ambulatorio veterinario a Novello – nel cuore delle Langhe, dove amorevolmente cura i ricci – mi venne da pensare che così come c’era una persona che amava soprattutto i ricci, in giro per l’Italia chissà quante altre persone c’erano che amavano una certa specie animale. E fu così che con l’amico di sempre Piero Belletti, dell’Università di Agraria di Torino, ...

Salone del libro Torino - indagato per peculato il portavoce del sindaco Appendino : Il portavoce di Chiara Appendino, il capo ufficio stampa del Comune di Torino Luca Pasquaretta, è indagato per peculato. Il giornalista aveva ottenuto nel 2017 un compenso di cinquemila euro dalla Fondazione del libro, ente che organizza il Salone internazionale del libro, per affiancare il presidente Massimo Bray per quindici giorni, dal 16 al 31 maggio 2017. L’incarico gli era stato conferito dal vicepresidente esecutivo della Fondazione, ...

ilmioesordio 2018 - con l'Espresso e ilmiolibro.it torna il premio per la saggistica : Il concorso dunque è un'ottima occasione per coloro che desiderano sottoporre le loro opere ai professionisti del mondo editoriale e farsi leggere prima da un'attiva community di oltre 400.000 utenti.

“Brave con la lingua” - un libro per raccontare come il linguaggio ha incastrato le donne. E come uscirne : “Brave con la lingua”. Si, avete letto bene. È il titolo – volutamente provocatorio – della raccolta di scritti pubblicato dalla torinese Autori Riuniti, che ha un obiettivo tanto semplice quanto impossibile da esaurire: parlare di “come il linguaggio determina la vita della donne”, è il sottotitolo. Un libro, 14 racconti di altrettante penne, tutte femminili, uscito dopo l’ondata #metoo – ma che nulla ha a che vedere con il ...

Caso Garlasco : 'diritto alla verità' per Chiara - il libro del legale Tizzoni : La cronaca, che si snoda in 134 pagine, si intreccia alla vita e Tizzoni, abituato ad affrontare le aule come avvocato dei Ligresti o di Impregilo, mostra anche il suo lato privato: la nascita del ...