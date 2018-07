Un giusto vaffa agli anticasta

ilfoglio

: @soemiade Sto cominciando a pensare alla strategia del vaffa in senso opposto ma poi chi ci devo mandare ? Anche gli altri,giusto? - steflan55 : @soemiade Sto cominciando a pensare alla strategia del vaffa in senso opposto ma poi chi ci devo mandare ? Anche gli altri,giusto? - Giagaspa12 : @catirafaella Non sanno neanche loro cosa sono.. un mucchio di persone radunate dalla rabbia dei vaffa day, destra… - dormotroppo : @Lyndin Giusto e sacrosanto! Un vaffa mese! -

(Di venerdì 13 luglio 2018) “Si vous voulez partager le gâteau, vous devez avoir un gâteau”. Se in Italia ci fosse davvero un anti Beppe Grillo ieri non ci avrebbe pensato due minuti a definire la pacciata andata in onda alla Camera sulla riforma dei vitalizi con una formula semplice e immediata, sintetizzabile in tre paro