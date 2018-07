Un giocatore ha completato Fallout | New Vegas a difficoltà massima | senza mai morire e

eurogamer

: RT @juve24h: Andrea #Agnelli in Grecia in questo momento. Sta aspettando l'arrivo di Jorge Mendes per formalizzare il tutto. Marotta e Para… - ChuchoCastroP : RT @juve24h: Andrea #Agnelli in Grecia in questo momento. Sta aspettando l'arrivo di Jorge Mendes per formalizzare il tutto. Marotta e Para… - DSss79 : RT @juve24h: Andrea #Agnelli in Grecia in questo momento. Sta aspettando l'arrivo di Jorge Mendes per formalizzare il tutto. Marotta e Para… - J36Andrea : RT @juve24h: Andrea #Agnelli in Grecia in questo momento. Sta aspettando l'arrivo di Jorge Mendes per formalizzare il tutto. Marotta e Para… -

(Di venerdì 13 luglio 2018) L'impresa compiuta dallo YouTuber Rhetam potremmo definirla davvero titanica. Ilè riuscito a portare a termine: Newmaiuccidere nessuno direttamente.Come riporta Polygon, per riuscire nel suo intento ilha impiegato moltissimo tempo, l'impresa ha avuto inizio nel marzo del 2017.Per riuscire a completare: Newin questa modalità estrema, Rhetam si è limitato a stordire i nemici che non potevano essere aggirati, oppure si è trasformato in un'esca, mettendo quindi gli NPC l'uno contro l'altro.Read more…