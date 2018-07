Un bebè per Cecilia e Ignazio? Parla l' ex ciclista

Bebe Rexha : 5 canzoni che non sapevi avesse scritto per altri : Bebe è anche una talentuosa autrice di canzoni The post Bebe Rexha: 5 canzoni che non sapevi avesse scritto per altri appeared first on News Mtv Italia.

Salute - il medico : “Problemi di udito per 1 bebè su 1.000 non a rischio” : Bimbi che parlano tardi, non rispondono al richiamo della mamma, non alzano il viso se sentono la voce di un estraneo. “A volte si pensa a una forma di pigrizia, ma un neonato su mille di quelli non a rischio presenta un deficit uditivo. Una diagnosi precoce è fondamentale per avviare un percorso terapeutico-riabilitativo per questi bimbi”. Lo spiega Francesca Cianfrone, otorinolaringoiatra del San Camillo-Forlanini di Roma, che ...

Arriva il seggiolino anti-abbandono per bebè che avverte i genitori : L’obiettivo è evitare le tragedie familiari che hanno coinvolto i genitori che hanno dimenticato il figlio in macchina. Da tale esigenza e opportunità nasce l’intuizione che ha portato Samsung a ideare bebèCare, un sistema di sensori in grado di rilevare la presenza e i movimenti di un bimbo sul seggiolino in cui è seduto e inviare notifiche in tempo reale a mamma e papà. Nata quasi casualmente, la collaborazione tra il produttore coreano ...

Voglie in gravidanza : i rischi per la salute di mamma e bebè : Cioccolato, hamburger, dolci, caramelle…sono solo alcune delle ‘Voglie‘ di cui è ‘vittima’ un terzo delle donne in gravidanza. Un problema sottostimato e poco studiato che mette a rischio la salute di mamma e bebè. E’ quanto emerge da uno studio pubblicato sull’American Journal of Clinical Nutrition, condotto dai ricercatori dell’University College di Londra (UCL), di Ginevra, in Svizzera, della ...

Seggiolini allarmati - l'idea bebèCare per salvare i bimbi lasciati in auto : Manca ancora una legge - ma arriverà - che renda obbligatori i sensori 'anti-abbandono' sui Seggiolini per i bambini. L'attualità li sta rendendo drammaticamente importanti, così le aziende si stanno ...

bebèCare - la soluzione di Samsung e Chicco per la sicurezza dei bambini : Da una partnership fra Samsung e Chicco, nasce BebèCare, un sistema interamente studiato, progettato e sviluppato in Italia, che permette di rilevare i movimenti del bambino e di inviare notifiche ai genitori. Essere genitori nell'era dello smartphone è spesso una sfida, tuttavia la tecnologia intelligente è quella in grado di semplificare la vita e fornire un aiuto concreto. BebèCare è un progetto ...

Bebe Vio ai "Giochi senza Barriere" : "La disabilità è un superpotere" : Allo Stadio dei Marmi va in scena "La grande sfida dei supereroi". A raccontare l'VIII edizione dei "Giochi senza barriere" è Bebe Vio, star del fioretto paralimpico, che sarà presente insieme ad altri atleti il prossimo 14 giugno. Il concetto, come spiega sulle pagine del Messaggero la medaglia d'oro, è chiaro:"Dimostrare che si può fare tutto, mentre è pieno di gente che si lamenta per le cavolate. Quando ...

"Aiutatemi a comprare le protesi" l'appello di Davide - il "Bebe Vio" siciliano che ha perso gli arti per una meningite : La vita del 24enne Davide Morana è cambiata improvvisamente da un giorno all'altro, quando, a gennaio per salvarlo da una meningite fulminante, i medici sono stati costretti ad amputargli tutti gli ...

Davide Morana come Bebe Vio/ Per lui un evento di solidarietà a Palazzo Cutò a Bagheria : Davide Morana come Bebe Vio, il ragazzo con braccia e gambe amputate che vuole ritornare a correre. Lo scorso gennaio il 24enne si sente male e rischia di morire, il peggio ora è alle spalle(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 21:29:00 GMT)

Davide Morana - braccia e gambe amputate come Bebe Vio per una meningite fulminante : ora il sogno è tornare correre : La sua vita è cambiata improvvisamente. Una febbre forte, il collo che si irrigidisce, una strana eruzione cutanea a chiazze. E il responso dei medici che in pochi secondi distrugge i sogni di una ...