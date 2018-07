huffingtonpost

Un accordo post-Brexit con gli Usa, May si gioca la longevità politica con l'inaffidabile Trump

(Di venerdì 13 luglio 2018) Ilo nella fila dei paesi che aspirano ad uncommerciale con gli Stati Uniti è il premio che Theresa May spera di ottenere dopo aver passato due giorni in compagnia di Donald Trump - dalla prima colazione alla cena come Trump ha sottolineato durante la conferenza stampa. Ma non è chiaro quale sia la posizione della Gran Bretagna in questa fila. All'ultimoo come aveva pronosticato Barack Obama nel 2016 durante la campagna referendaria per il voto sulla? O in testa come ha promesso Trump durante la conferenza stampa con la May?Dopo l'Unione Europea, gli Stati Uniti sono il più importante partner commerciale della Gran Bretagna con circa 100 miliardi di sterline di esportazioni e 65 miliardi di importazioni. Cominciare il negoziato per unbilaterale con gli Stati Uniti nei mesi successivi all'uscita dalla Ue è da sempre un ...