Ultimi biglietti per la data zero di Laura Pausini a Jesolo il 13 luglio | info utili e

Al via il tour estivo di Gianni Morandi - primo concerto a Marostica : Ultimi biglietti e info utili : Il tour estivo di Gianni Morandi sta per prendere il via. L'artista di Monghidoro è già pronto per tornare sul palco dopo il successo della sessione invernale nella quale ha portato D'amore d'autore in giro per l'Italia e in tutti i maggiori palasport. I nuovi concerti partono da Marostica, con biglietti in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati. Coloro che hanno scelto la consegna tramite corriere espresso, possono ...

Deep Purple a Nichelino (Torino) chiudono Stupinigi Sonic Park con InFinite Tour : scaletta e Ultimi biglietti : I Deep Purple a Nichelino (Torino) questa sera, nel Parco della Palazzina di Caccia, concluderanno il festival di Stupinigi Sonic Park con il loro InFinite Tour. Stupinigi Sonic Park è il nuovo festival musicale dell’estate 2018 che ha permesso a molte realtà musicali di esibirsi in un’area concerti di 15.000 mq su un palco contornato dagli alberi secolari del parco della residenza sabauda Patrimonio dell’Unesco dal 1997. È la prima volta che ...

Jamiroquai a Mantova il 10 luglio : Ultimi biglietti in prevendita su TicketOne e info utili : I Jamiroquai a Mantova si esibiranno questa sera per l’unica tappa italiana estiva del tour. Saranno proprio loro ad aprire l’edizione 2018 di Mantova Arte e Musica, la rassegna estiva di concerti in piazza Sordello organizzata dal Comune, InsideOut Agency e Shining Production. Il gruppo capitanato dal frontman Jason Kay, cantante e compositore, ritorna a Mantova a distanza di 7 anni dal concerto al PalaBam. Dopo il successo dei 2 concerti ...

Scaletta dei Deep Purple all’Arena di Verona il 9 luglio : Ultimi biglietti in prevendita su TicketOne : I Deep Purple all'Arena di Verona sono attesi in concerto stasera, lunedì 9 luglio, in occasione della loro prima data italiana del Deep Purple InFinite Tour. La band inglese, fra le più influenti in assoluto nel panorama rock mondiale, dopo il successo del tour della scorsa estate e sulla scia del loro nuovo album InFinite, uscito lo scorso aprile, è in Italia, a luglio, con due appuntamenti in due location differenti: Verona e ...

Scaletta degli Iron Maiden a Milano - il 9 luglio all’Ippodromo del Galoppo : Ultimi biglietti disponibili e orari : Gli Iron Maiden a Milano stasera, lunedì 9 luglio 2018. Il primo dei due concerti della band in Italia quest'anno avrà inizio alle ore 20.50 ma il gruppo sarà anticipato da alcune band di apertura. Gli opening act The Raven Age si esibiranno alle ore 18.15 e il chitarrista Mark Tremonti (Alter Bridge e Creed) è atteso sul palco alle ore 19.30. I cancelli apriranno alle ore 17.00. Gli Iron Maiden a Milano si esibiranno alle ore 20.50 ...

L’estate in tour di Benji e Fede - concerti al via da Napoli : Ultimi biglietti - ingressi e restrizioni : Il tour di Benji e Fede è pronto per la partenza. Il duo modenese è sul punto di tornare sul palco per il supporto di Siamo solo noise, album che hanno rilasciato nel mese di marzo e che ha rappresentato il seguito naturale del grande successo di Zeropositivo. Già annunciate due grandi date nei palasport, in programma per il mese di novembre, che hanno ufficializzato durante la loro ultima partecipazione ai Wind Music Awards all'Arena di ...

Al via il tour estivo di Riki - prima data a Pescara : info ingressi e Ultimi biglietti : Il tour estivo di Riki sta per prendere il via. Il giovane artista di Tremo è ora pronto a tornare sul palco dopo i successi ottenuti con la sessione invernale dei concerti, che ha raggiunto anche il prestigioso palco del Mediolanum Forum di Assago. I nuovi appuntamenti prendono avvio da sabato 7 luglio con la prima data di Pescara, per la quale sono in vendita gli ultimi biglietti su TicketOne e Ciaotickets. I tagliandi di ingresso sono ...

Ultimi biglietti e scaletta del concerto di Ermal Meta a Roma il 5 luglio : info utili e ingressi : Finalmente in arrivo il concerto di Ermal Meta a Roma. Dopo la grande apertura del 28 aprile al Mediolanum Forum di Assago, l'artista di Fier è pronto a tornare su un grande palco per il Non abbiamo armi tour, che ha avviato dal Velodromo di Fiorenzuola D'Arda il 28 giugno scorso. I biglietti per assistere al concerto sono disponibili su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita. Coloro che hanno scelto la consegna tramite ...

Scaletta di Caparezza a Milano - all’Ippodromo di San Siro il 3 luglio : Ultimi biglietti disponibili e mezzi di trasporto : Caparezza a Milano stasera, martedì 3 luglio, si esibirà all'Ippodromo Snai di San Siro, in occasione del Milano Summer Festival. I biglietti ancora disponibili sono acquistabili su Ticketone.it al prezzo di 28,75 euro (posto unico intero non numerato, in piedi). L'evento di Caparezza a Milano fa parte del tour Prisoner 709, iniziato il 27 giugno da Lucca. Proseguirà fino al 2 settembre quando è atteso l'ultimo dei concerti a Treviso dopo ...

La festa di fine tour di Jovanotti al Forum di Assago il 3 e il 4 luglio : scaletta e Ultimi biglietti : Jovanotti al Forum di Assago (Milano) si esibirà questa sera e domani. Il 3 e il 4 luglio sono attesi i concerti conclusivi della sua tournée, la grande festa di fine tour che si sdoppia per due ultime serate all'insegna della musica di Jovanotti. I biglietti per gli ultimi due concerti del tour 2018 di Jovanotti nei palazzetti dello sport sono disponibili in prevendita su TicketOne, online, via call center e nei punti vendita fisici della ...

Zucchero a Venezia - Piazza San Marco chiusa il 3 e il 4 luglio : info utili e Ultimi biglietti : Zucchero a Venezia si esibirà in Piazza San Marco per due concerti attesi rispettivamente martedì 3 luglio e mercoledì 4 luglio. Sono attesi 7.000 spettatori paganti a serata e l'alto numero di fan previsto rende necessaria la chiusura temporanea della Piazza a partire dal tardo pomeriggio dei due giorni degli eventi. "Faremo né più né meno quello che si è già fatto in passato, con il rispetto del protocollo di sicurezza". Il comandante della ...

Scaletta e Ultimi biglietti per il concerto dei Depeche Mode a Barolo : info utili e ingressi : Il concerto dei Depeche Mode a Barolo riporta il Global Spirit Tour in Italia dopo il successo delle arene indoor. Il gruppo è quindi pronto a tornare nel nostro paese con un nuovo live e un'unica data in programma per il Collisioni Festival, avviato con l'ultimo concerto degli Elio e le storie tese in Piazza Colbert. Gli ultimi biglietti per assistere al concerto sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati. ...

Sfera Ebbasta al Lucca Summer Festival il 1° luglio - al via RockStar Summer Tour 2018 : scaletta e Ultimi biglietti : Sfera Ebbasta al Lucca Summer Festival è atteso stasera, domenica 1° luglio. L'evento apre la Tournée estiva a supporto dell'album RockStar, che contiene il singolo omonimo multiplatino e il brano Cupido. La scaletta dell'evento di questa sera non è nota ma qui sotto trovate quella dei concerti primaverili. L'elenco delle canzoni potrebbe subire modifiche ma non mancheranno, come sempre, i singoli più cantati di Sfera Ebbasta, successi trap ...

Ultimi biglietti per il concerto di Nek Max Renga a Barolo - tour al via dal 30 giugno : ingressi e info : Il concerto di Nek Max Renga a Barolo riapre il tour che i tre artisti hanno concepito per il progetto congiunto avviato con il rilascio del singolo inedito Duri da battere. Dopo la fortunata leg nei palasport, che li ha portati in giro per l'Italia durante tutto l'inverno, i tre sono quindi pronti per tornare sul palco e dare avvio ai concerti che hanno pensato per la stagione estiva. Gli spettacoli proseguiranno fino alla fine del mese di ...