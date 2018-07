UE | Codliretti | -10% di export di Parmigiano in Canada con l’accordo CETA

meteoweb.eu

(Di venerdì 13 luglio 2018) In netta controtendenza all’aumento fatto registrare sui mercati mondiali, le esportazioni diReggiano e di Grana Padano insono diminuite in valore dell’10% nel primo trimestre del 2018, quello successivo all’entrata in vigore in forma provvisoria il 21 settembre 2017 deldi libero scambio con l’Unione Europea () che avrebbe dovuto frenare le imitazioni e migliorare l’accesso al mercato. E’ quanto afferma il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo nella relazione all’Assemblea nazionale. Ad aumentare è stata solo la falsificazione dei formaggi italiani presenti su quel mercato, ha denunciato Moncalvo nel sottolineare che nei primi tre mesi del 2018 sono stati prodotti inben 3 milioni di chili di falsoReggiano (Parmesan), 2,3 milioni di ricotta locale, 970mila chili di Provolone taroccato senza dimenticare che ci sono addirittura ...