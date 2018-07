Udinese | si punta Zapata del Milan

Frosinone : contatti con l'Udinese per una punta : Secondo Sky Sport , per l'attacco il Frosinone ha virato su Stipe Perica . contatti in corso con l'Udinese, c'è ottimismo per chiudere l'operazione.

Sampdoria : Massimo Ferrero punta su Jacub Jankto - l'Udinese chiede 15 milioni : La Sampdoria è pronta alla rivoluzione di mercato. L'arrivo di Sabatini potrebbe cambiare le strategie anche se le linee guida rimarranno le stesse delle ultime settimane: dopo Torreira, ceduto all'Arsenal per 30 milioni, presto potrebbe andare via anche Dennis Praet. La cifra fissata dalla clausola rescissoria e di 26 milioni. Il belga è corteggiato dal Napoli, nel caso di addio di Hamsik, e dalla Juventus, ma attenzione anche alla Lazio che ha ...

Calciomercato Udinese - il Porto ha puntato De Paul : UDINE - Il Porto fa shopping in Italia. Vorrebbe mettere le mani Rodrigo De Paul , il numero 10 dell' Udinese che gioca in Italia da due stagioni. Non solo. La dirigenza del Porto ha chiesto alla Roma ...

Calciomercato Udinese - fari puntati su Brignola del Benevento : UDINE - L' Udinese , per il proprio pacchetto avanzato guarda in casa del Benevento . Piace infatti Enrico Brignola , 19 anni, 18 presenze e 3 gol nella scorsa stagione con il club sannita. Ma i ...

Panchina Udinese - spunta una pista estera [NOME] : L’Udinese del patron Pozzo si appresta a cambiare guida tecnica. Tudor non ha convinto e dunque la società si è gettata a capofitto alla ricerca di un valido tecnico per la prossima stagione. Oltre alle piste italiane che portano a Maran e Nicola, è spuntata oggi una nuova idea che arriva dall’estero. Si tratta, secondo Gazzamercato, di Quique Sanchez Flores, tecnico che la famiglia Pozzo conosce molto bene per averlo avuto al Watford poche ...

