Udine | strangolò la fidanzata | Mazzega condannato a 30 anni

Udine - strangolò fidanzata che voleva lasciarlo : condannato a 30 anni : Trent'anni di carcere per Francesco Mazzega. A circa un anno di distanza dai fatti, arriva la condanna per il 36enne che il 31 luglio 2017 ha ucciso, strangolandola, la fidanzata Nadia Orlando, più giovane di lui di 15 anni e residente a Dignano in provincia di Udine. "Era troppo disinibita, voleva lasciarmi" aveva detto Mazzega agli investigatori confessando l'omicidio. L'uomo, di Spilimbergo (Pordenone) aveva ammesso di aver strangolato la ...