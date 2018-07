Cremona - uomo Ucciso in strada davanti all'amante : fermato l'ex di lei : Un uomo è stato fermato per l'omicidio in strada oggi a Pandino, nel cremonese, di un peruviano di 43 anni. Si tratta di un italiano di 48 anni, ex compagno della fidanzata della vittima, che è stato ...

Uomo Ucciso in strada per gelosia. La compagna : «Lo amavo. Ucciderà anche mia figlia» : Un Uomo, José Martin Barrionuevo Diaz, peruviano di 43 anni, è stato ucciso nel pomeriggio in strada in via Fontana a Pandino, nel Cremonese. Secondo le prime informazioni...

Sparatoria in strada : uomo Ucciso davanti alla fidanzata : Sparatoria in strada nel pomeriggio a Pandino, piccolo comune in provincia di Cremona a una cinquantina di km dal capoluogo. Un uomo sudamericano di 43 anni è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco davanti alla fidanzata...

Cremona - uomo Ucciso per strada : si cerca ex compagno della fidanzata : Si ipotizza la gelosia come movente dell’omicidio dell’uomo di origine peruviana freddato in strada a Pandino (Cremona). La vittima, 43 anni, è stata colpita tre volte mentre era in compagnia della fidanzata. “Eravamo felici insieme. Lo amavo. Adesso chi me lo ridà? ucciderà anche mia figlia”: ha detto disperata la donna che ha assistito all’assassinio. L’ipotesi è che a uccidere il 43enne sia stato l’ex compagno della donna. ...

Cremona, 43enne peruviano ucciso in strada con tre colpi di pistola

Cremona : agguato a Pandino - uomo Ucciso per strada : Milano, 13 lug. (AdnKronos) – Omicidio a Pandino, in provincia di Cremona. In via Fontana, nel pomeriggio, un uomo è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco ed è deceduto sul posto. A intervenire i Carabinieri di Crema che stanno ora cercando di ricostruire la dinamica dell’agguato e di identificare l’autore del gesto. Sul luogo anche personale del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso. L'articolo ...

