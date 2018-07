Twitter | perché i vip stanno perdendo milioni di follower e anche tu

Perchè Twitter ha chiesto ai suoi utenti di cambiare password? : In un mondo sempre più connesso è naturale che il tema della sicurezza online e della privacy sia costantemente al centro dell’attenzione, ma negli ultimi mesi l’argomento si è fatto particolarmente caldo in seguito allo scandalo che ha coinvolto la società Cambridge Analytica, che avrebbe raccolto i dati di milioni di utenti Facebook per influenzare l’opinione di milioni di persone durante importanti campagne elettorali. Dopo ...

Perchè Twitter sta invitando tutti a cambiare password - : È bastato, infatti, un errore abbastanza superficiale per scompaginare la struttura di uno dei principali social network al mondo. Ad onor del vero poi, bisogna anche segnalare come la reazione da ...

Twitter : password - perché è ora di cambiarla : Twitter sta consigliando ai suoi 330 milioni di iscritti di cambiare al più presto la password che utilizzano per accedere ai suoi servizi a causa di un errore che ha reso le password visibili in un sistema interno gestito dall’azienda. Non sono state riscontrate prove di un utilizzo non consentito di quelle informazioni, tuttavia Twitter suggerisce di cambiare ugualmente di modificare, per precauzione, la password di accesso. Opportuno farlo ...