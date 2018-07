Twitter per Android si aggiorna con alcune modifiche grafiche

“Succederà davvero!”. Thailandia - una grande novità per i ragazzi della grotta. L’annuncio poco fa su Twitter - chissà come la prenderanno i giovani cinghiali : È stato uno dei casi più seguiti del mondo, la Thailandia è stata, suo malgrado, uno dei palcoscenici più illuminati della storia dell’informazione: un maestoso “incidente del Vermicino” gigante – seppur con diverso esito -, ma a differenza che a posto del piccolo Alfredo, questa volta c’era un’intera squadra di giovanissimi. L’epilogo, fortunoso e coraggioso; l’odissea stessa dei giovani calciatori thailandesi e del loro “discutibile” ...

Effetto Cristiano : il Real Madrid perde quasi un milione di followers su Twitter : ... è l'Effetto "social", un aspetto del quale si è parlato molto soprattutto per la portata del campione portoghese sui social media, dove risulta essere per distacco il calciatore più seguito al mondo.

Gli account più seguiti di Twitter perderanno molti follower : Il social network ha annunciato che smetterà di contare milioni di account “sospetti” dal numero di follower mostrato in ogni profilo The post Gli account più seguiti di Twitter perderanno molti follower appeared first on Il Post.

Chi è Perla Tiziana - la fan di Salvini che blocca tutti su Twitter? : Perla Tiziana: il nuovo caso social Da qualche ora su Twitter tra i primi posti delle tendenze di Twitter troviamo l’hashtag #PerlaTiziana. Ma chi è la donna in questione? Perla Tiziana (@PerlaTiziana su Twitter) è una fan di Salvini che blocca tutti sul suo profilo. “Leggo, scrivo, dipingo, viaggio, pochi amici ma buoni!“, si legge […] L'articolo Chi è Perla Tiziana, la fan di Salvini che blocca tutti su Twitter? ...

Chi è Perla Tiziana? La donna (fan di Salvini) che blocca tutti su Twitter è una ‘star’ social : Perla Tiziana è un’utente Twitter diventata popolare sui social per aver bloccato tantissimi profili, il suo nome è l’hashtag più popolare in questi giorni Più di #CristianoRonaldo e di #TemptationIsland, in questi giorni su Twitter l’hashtag primo tra i trend del social network è #PerlaTiziana. Chi è dunque la donna che blocca tutti e che per questo motivo è diventata una vera e propria star del web? La donna è ...

Twitter - una purga da un milione di account al giorno per battere odio e fake news : Rimossi fra maggio e giugno 70 milioni di profili falsi, in maggior parte bot. E' la campagna del social network contro spam e bufale. Sembra dare i primi risultati. Non senza qualche preoccupazione degli investitori per una piattaforma in crisi d'identità

Vanzina - il saluto di Totti su Twitter : «Grazie per il tuo amore per la Roma» : Anche Francesco Totti si unisce ai tanti personaggi dello sport e dello spettacolo che piangono la morte di Carlo Vanzina . L'ex capitano ha scelto Twitter per mandare un messaggio al regista morto ...

Guild Wars 2 : due sviluppatori sono stati licenziati per una lite su Twitter : A causa di una lite piuttosto accesa che ha avuto luogo su Twitter e che ha coinvolto anche alcuni utenti, ArenaNet ha deciso di sollevare dal loro incarico due suoi sviluppatori implicati in tale lite sul celebre social network, riporta VG247.I due ormai ex sviluppatori dello studio si chiamano Jessica Price e Peter Fries e ricoprivano rispettivamente i ruoli di narrative writer e content creator del gioco. In seguito al diverbio su internet ...

Gad Lerner e l'appello per i migranti - insulti su Twitter. E lui ribatte : «Guarda il mio orologio...» : ... simbolo dei migranti morti in mare nel Mediterraneo: di rosso era infatti vestito il piccolo Aylan , il bimbo di 3 anni la cui foto fece il giro del mondo. E 'di rosso erano vestiti i tre bambini ...

«Ha perso la voce». Twitter contro Ricky Martin : «Ormai non ha più voce», «è sottotono», «non è più quello di una volta». Sono stati questi i cinguettii che hanno accompagnato l’esibizione di Ricky Martin a Las Vegas, in occasione del Fourth of July Fireworks Spectacular organizzato dai magazzini Macy’s per la festa del 4 luglio. Una performance in cui il cantante portoricano, 46 anni a dicembre, propone uno dei successi più popolari, Livin’ la vida loca, i ballerini che ...

RITA PAVONE CONTRO I PEARL JAM/ Piovono accuse forti su Twitter per la cantante : RITA PAVONE CONTRO i PEARL Jam: la band interviene sulla questione migranti ma il sostegno di Eddie Vedder alla campagna #Apriteiporti scatena la sua reazione: "Farsi gli affari loro no?"(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 21:36:00 GMT)

La Cina vuole aprire a Facebook - Twitter e YouTube per attrarre turisti : (Immagine: pixabay/CC) Per chi viaggia in Europa l’abbattimento dei costi del roaming – così come il tetto al costo di chiamate ed sms – è stata una buona notizia. Ora tocca alla Cina lasciare un varco nel suo Great Firewall per attrarre più turisti. La provincia meridionale dell’Hainan offrirà infatti agli stranieri accesso illimitato a Facebook, Twitter e YouTube. L’idea è quella di creare una “zona di raccolta” ...