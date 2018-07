Tutela animali | netto calo infrazioni | ma maltrattamenti stabili

Controlli sul territorio a Tutela degli animali : Le guardie zoofile dell’Accademia Kronos, hanno dato inizio domenica scorsa agli Altipiani di Arcinazzo, ad una serie di Controlli nelle varie zone della Provincia di Frosinone. I sopralluoghi sono finalizzati soprattutto a informare i proprietari dei cani sulle norme per la tutela degli animali . Tra le disposizioni c’è quella, molto poco rispettata, di portare al seguito la museruola così come l’obbligo di tenere i cani al guinzaglio ...

Animali : Quixa Tutela i tuoi amici a quattro zampe con la copertura “pet on board” : Le vacanze si avvicinano e molti italiani si metteranno alla guida portando con loro gli amici a quattro zampe. Si calcola, infatti, che sono almeno 7 milioni gli Animali in Italia che si trovano ogni anno a percorrere strade e autostrade in auto insieme ai loro padroni, cifra che sale a 60 milioni se si considera l’intera Europa[1]. Per salvaguardare il loro benessere ed evitare incidenti, è importante trasportarli correttamente così da non ...