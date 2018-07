Turismo | una giornata al mare costa circa 90 euro a famiglia

Gli Squali nello Stretto di Messina - parla l’esperto : “è una risorsa straordinaria per il Turismo subacqueo” [FOTO e VIDEO] : 1/5 L'incontro ravvicinato con uno Squalo nello Stretto di Messina: si tratta ...

THAILANDIA - RAGAZZI NELLA GROTTA/ Ultime notizie - il Ministro del Turismo "Non trascuriamo alcuna possibilità" : THAILANDIA, RAGAZZI NELLA GROTTA: allarme ossigeno rientrato. Ultime notizie sui RAGAZZI intrappolati NELLA caverna: è morto un sub, le operazioni di soccorso continuano(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 17:20:00 GMT)

Turismo ecosostenibile - una via per contrastare le emissioni di CO2 : all’Italia il primato europeo di alberghi “green” : «In Italia per l’estate 2018 aumenta il Turismo sostenibile: trekking e bicicletta sono i prodotti acquistati in misura maggiore rispetto all’anno passato, con aumento tra il 5 ed il 10% grazie all’apporto dei visitatori del nord Europa curiosi di sperimentare le bellezze del Trentino o del Sud Italia». Lo rileva il Centro studi Avvenia – gruppo Terna – attraverso l’elaborazione degli ultimi dati Enit (Agenzia nazionale del ...

Turismo invernale : 6 motivi per scegliere una crociera su MSC Meraviglia : Per l’inverno MSC Meraviglia, la nave adatta a tutte le stagioni, ritorna nel Mediterraneo dopo aver trascorso l’estate in Nord Europa alla scoperta di questa splendida regione. Dotata di ogni funzionalità, la pluripremiata unità battezzata un anno fa rappresenta già di per sè una destinazione, con una proposta di intrattenimento h24, un’incredibile offerta per famiglie, diverse opzioni per la sistemazione a bordo, 20 bar e lounge, 12 ...

Viaggi & Turismo : Poggio Moiano (RI) si trasforma in una tela d’artista con l’Infiorata : Ancora pochi giorni e un intero paese si trasformerà in una tela d’artista. Rose, gerani, garofani, ginestre, calendule, agapanti e foglie diventeranno la “tavolozza” dei colori, e a fare il resto sarà il sapiente lavoro dei maestri infioratori. A Poggio Moiano tutto è pronto per l’appuntamento più atteso dell’anno: quello con l’Infiorata del Sacro Cuore, che da giovedì 28 giugno a domenica 1 luglio tornerà a fondere sapientemente natura e ...

Brutte notizie per i pionieri del Turismo spaziale : rimandato il primo viaggio attorno alla Luna : Per i pionieri del turismo spaziale che speravano di intraprendere il primo viaggio attorno alla Luna entro la fine dell’anno, arrivano Brutte notizie. Secondo quanto riportato dai media statunitensi, SpaceX ha deciso di rinviare il lancio al 2019. I motivi di tale decisione – riporta Global Science – non sono ancora chiari, ma potrebbero riguardare alcuni problemi tecnici della capsula che trasporterà i turisti nello spazio. Secondo ...

Imperia - Alessandro Tassara - Lega - sulla visita di Salvini : 'Su disabilità e Turismo mi impegnerò da consigliere comunale' : Il ministero del turismo, che Salvini prometteva da molto tempo, adesso c'è! Per l'economia imperiese è importantissimo, Imperia ha grandi potenzialità a livello turistico; oltre ad ampliare ciò che ...

Trentino - cade aereo da Turismo : un morto e una ferita : Un aereo da turismo è precipitato nelle Dolomiti in Trentino. Il bilancio è di un morto e una donna ferita gravemente. L’incidente è avvenuto nella zona di Monte Croce nella catena del Lagorai. Il velivolo sarebbe partito dall’aeroporto di Bolzano. Alcuni escursionisti hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti oltre all’elicottero di Trentino Emergenza anche i vigili del fuoco e il soccorso alpino. L’uomo ...

Trento - cade aereo da Turismo sulle Dolomiti : morto un uomo - grave una donna : Un aereo da turismo è precipitato nelle Dolomiti in Trentino. Il bilancio è di un morto e una donna ferita gravemente. L'incidente è avvenuto nella zona di Monte Croce nella catena del Lagorai. Il ...

Cade aereo da Turismo in Trentino - un morto e una donna ferita : Cade aereo da turismo in Trentino, un morto e una donna ferita Cade aereo da turismo in Trentino, un morto e una donna ferita Continua a leggere L'articolo Cade aereo da turismo in Trentino, un morto e una donna ferita proviene da NewsGo.

Granelli - FdI - : ''Urgente una nuova politica del Turismo per lo sviluppo di Viterbo'' : ... VITERBO - ''Per storia, arte, collocazione geografica, ricchezza delle tradizioni, Viterbo ha tutte le potenzialità che le consentirebbero di sviluppare enormemente la propria economia offrendo ...

Viaggi & Turismo : 10 regole d’oro per aprire una casa vacanza : Sono sempre di più i turisti che scelgono di soggiornare in appartamento piuttosto che in hotel durante le loro vacanze. Lo dimostrano i dati relativi alla domanda di affitti brevi, cresciuta del 10% in un anno secondo l’Osservatorio di Casevacanza. E proprio il sito, leader in Italia per il settore della ricettività extralberghiera, ha stilato un decalogo per aiutare coloro che decidono di investire in questa formula di ospitalità. Burocrazia. ...

Turismo e ambiente - due giorni di eventi per costruire una rete : Turismo e ambiente. Saranno - assieme all'analisi dei progetti europei, nazionali e regionali, - i temi portanti di sabato e domenica. Ad organizzare la due giorni è la presidenza provinciale dell'...

Gran Turismo 7 avvistato in un GameStop e c'è anche una finestra di lancio : Con Gran Turismo Sport che continua ad essere aggiornato con nuovi contenuti ma che nonostante il sostegno non può di certo essere considerato un capitolo strettamente canonico del franchise, molti fan sono in attesa di capire quando arriverà il momento per una nuova iterazione numerata dell'IP di Polyphony Digital.Quando arriverà il momento di parlare di Gran Turismo 7? Se l'immagine postata da un utente di NeoGAF e segnalata da VG247.it ...