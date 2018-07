Tumori e talco | Johnson & Johnson dovrà pagare 4 | 7 miliardi di dollari

Talco e Tumori : Johnson & Johnson condannata a pagare quasi 22 milioni di dollari : Johnson & Johnson perde una nuova causa legale relativa al consumo di Talco: dovrà pagare 21,7 milioni di dollari di danni a una donna di 68 anni affetta da mesotelioma, insorto – secondo le accuse accolte da una giuria della California – a seguito dell’esposizione alla polvere per bambini, che utilizzava sui suoi figli e per giocare a bowling, come riporta la stampa americana. La giuria ha condannato J&J e altre ...