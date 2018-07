Tuffi - Campionati Italiani 2018 : Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia staccano il biglietto continentale dai 3 metri : E’ andata in archivio la prima giornata dei Campionati Italiani di Tuffi presso la “Karl Dibiasi” di Bolzano. Una manifestazione importante, crocevia per gli Europei 2018 che si terranno nell’impianto di Edimburgo (Scozia). E’ opportuno precisare che Elena Bertocchi e Maicol Verzotto (3 metri sincro mixed), sempre la Bertocchi (1 metro), Noemi Batki e Verzotto (piattaforma sincro mixed) e Giovanni Tocci (1 metro) ...

Tuffi - Campionati Italiani 2018 : gli azzurri si esibiscono pensando ai prossimi Europei : Dal 13 al 15 luglio la piscina di Bolzano ospiterà i Campionati Italiani Assoluti Estivi Open 2018 di Tuffi. Una rassegna importante per verificare la condizione degli azzurri in vista degli Europei che prenderanno il via tra circa un mese. Ci saranno tutti i migliori tuffatori del Bel Paese che in stagione hanno fatto vedere buone cose. Nel corso dell’ultimo Grand Prix, tenutosi sempre a Bolzano, i risultati di rilievo non sono mancati. ...