Trump vs May | “Non mi ascolta | accordi commerciali a rischio” Poi fa marcia indietro

Brexit - Trump : May non mi ha ascoltato - a rischio accordi commerciali - : Il presidente Usa in Gb critica la premier in un'intervista al Sun: il suo piano di uscita dall'Ue "ucciderà" ogni possibilità di un'intesa di scambi con gli Stati Uniti. Attacchi anche al sindaco di ...

Casa Bianca - Trump rispetta May : ANSA, - BRUXELLES, 13 LUG - La Casa Bianca ha fatto sapere che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump "apprezza e rispetta moltissimo" il primo ministro britannico Theresa May, pur criticata dal ...

Brexit - Trump : piano May danneggierà Usa : 0.51 Il piano 'soft' della premier Theresa May per la Brexit "ucciderà" futuri possibili accordi commerciali tra il Regno Unito e gli Usa. Così Trump in un'intervista al Sun durante la sua visita a Londra,stando alle anticipazioni diffuse via Twitter dall'autore del pezzo, Tom Newtown Dunn. "Con un accordo come quello,noi dovremmo avere a che fare con l'Unione europea anziché col Regno Unito e ciò ucciderebbe l'intesa",ha ammonito."Avrei agito ...

May a Trump - Gb-Usa alleati più stretti : ANSA, - ROMA, 12 LUG - "Il tempo, i fili comuni che ci uniscono - la nostra storia, i nostri valori, la nostra lingua, la nostra cultura - contribuiscono a ispirare rispetto reciproco e a rendere gli ...

May accoglie Trump - 'Gb-Usa alleati e amici più stretti' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Trump arriva a Londra - tensione con May sulla Brexit - : Il presidente Usa sminuisce le proteste annunciate e si dichiara sostenitore dell'uscita del Regno dall'Unione Europea, mettendo però in dubbio la fedeltà delle scelte politiche alla volontà popolare. ...

May : basta europei che vengono nel Regno Unito a cercare lavoro. Brexit - botta e risposta con Trump : Stop agli europei che arrivano nel Regno Unito in cerca di lavoro. «Non sarà più permesso alle persone di arrivare dall'Europa nella remota possibilità che possano...

May a Trump : relazione speciale Usa-Gb - importante per mondo : May a Trump: relazione speciale Usa-Gb, importante per mondo May a Trump: relazione speciale Usa-Gb, importante per mondo Continua a leggere L'articolo May a Trump: relazione speciale Usa-Gb, importante per mondo proviene da NewsGo.

May a Trump - relazione speciale Usa-Gb importante per mondo : "La special relationship fra Usa e Regno Unito" resta fondamentale per gli interessi e "la sicurezza di entrambi i Paesi", come di quella "del resto del mondo". Così la premier Theresa May a margine del summit odierno di Londra sui Balcani occidentali. Sollecitata dai giornalisti a replicare al presidente americano Donald Trump - che aveva evocato un ...

Donald Trump : "Il vertice con Putin? Forse più facile di quello Nato e del faccia a faccia con May" : L'incontro con Vladimir Putin "potrebbe essere il più facile" tra il vertice Nato e il faccia a faccia con la premier britannica Theresa May. Lo ha detto Donald Trump rispondendo ai giornalisti prima della sua partenza per l'Europa.Trump, prima della partenza per l'Europa, ha affermato: "Non posso dire ora" se Vladimir Putin è un amico o un nemico: "è un competitor. Ritengo che andare d'accordo con la Russia e con le Cina ...

Bimbi separati - May critica Trump : 15.04 "E' sbagliata"."Non sono d'accordo". La premier britannica Theresa May definisce così la politica di Trump sull'immigrazione che separa i genitori migranti dai figli mentre tentano di entrare illegalmente negli Usa. Le foto dei bambini "tenuti in quelle che sembrano gabbie,sono ...

Bimbi separati - May critica Trump : 15.04 "E' sbagliata"."Non sono d'accordo". La premier britannica Theresa May definisce così la politica di Trump sull'immigrazione che separa i genitori migranti dai figli mentre tentano di entrare illegalmente negli Usa. Le foto dei bambini "tenuti in quelle che sembrano gabbie,sono inquietanti, profondamente inquietanti", ha sottolineato la May unendosi alle critiche, anche da parte dei repubblicani statunitensi,nei confronti della ...

Dazi - Trump alla May : “Riequilibrare il commercio con l’Europa” : Dazi, Trump alla May: “Riequilibrare il commercio con l’Europa” Dazi, Trump alla May: “Riequilibrare il commercio con l’Europa” Continua a leggere L'articolo Dazi, Trump alla May: “Riequilibrare il commercio con l’Europa” proviene da NewsGo.

Iran - May a Trump : Gb impegnata su intesa : 00.23 La premier britannica May ha confermato in un colloquio telefonico con il presidente Usa Trump, che il Regno Unito resta "fortemente impegnato" sull'intesa con Teheran sul nucleare. Così l'ufficio stampa di Downing Street. Theresa May "ha ribadito la posizione del governo sull'accordo nucleare Iraniano, sottolineando che noi e l'Ue rimaniamo fortemente impegnati per assicurare che l'intesa venga mantenuta perché è il modo migliore per ...