Trump va da sua maestà | sorrisi | proteste e una gaffe a Windsor

Trump vs May : “La sua Brexit ucciderà ogni accordo commerciale”/ Sulle dimissioni di Johnson : “Mi spiace” : Trump vs May: “Non mi ascolta, accordi commerciali a rischio”. Poi fa marcia indietro: “La rispetto e apprezza moltissimo". Momenti di tensione fra gli Stati Uniti e l'Inghilterra(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 10:10:00 GMT)

Donald Trump ha creato una corte suprema a sua misura : Nella sua dozzina di anni come giudice d'appello, Kavanaugh ha dimostrato la volontà di ridurre e perfino indebolire le agenzie federali che regolano l'economia e l'ambiente. Per esempio, il suo voto ...

Donald Trump ha creato una corte suprema a sua misura : La scelta di Brett Kavanaugh come nuovo componete della corte è cruciale: tra aborto, ambiente, economia e impeachment, i giudici dovranno risolvere diverse questioni critiche nei prossimi mesi. Leggi

Usa - Trump annuncerà oggi la sua scelta per la Corte suprema : Roma, 9 lug., askanews, - Il presidente Usa Donald Trump annuncerà oggi la sua scelta per la Corte suprema. Trump ha in programma di svelare il successore del giudice Anthony Kennedy, che va in ...

Mar-a-Lago - Donald Trump vuole solo lavoratori stranieri per la sua residenza “invernale” in Florida. Pronti i visti : lavoratori rigorosamente stranieri per Donald Trump. Sul sito del Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti sono apparsi due annunci, a distanza di poche ore l’uno dall’altro, per l’assunzione di 21 cuochi e 40 camerieri, tutti necessariamente provenienti da oltreconfine, per la residenza “invernale” del Presidente degli Stati Uniti, Mar-a-Lago. I 61 nuovi dipendenti della villa di Palm Beach, in Florida, avranno ...

Media 'Trump voleva invadere Venezuela - consiglieri lo dissuasero' : Secondo il report dell'agenzia, il presidente avrebbe detto: 'Siamo in tutto il mondo con i nostri militari, anche in posti molto molto lontani. Il Venezuela non è molto lontano e le persone lì ...

Melania Trump - la sua giacca di Zara diventa un caso : è polemica per la frase scritta : C'è chi pensa che non sempre ci azzecchi. E chi, forse a ragione, che spesso con i suoi abiti lanci messaggi chiari e diretti. Ma l'outfit scelto ieri dalla first lady Melania...

Peter Fonda choc su Twitter : “Strappiamo Barron Trump dalle braccia di sua madre e mettiamolo in una gabbia con i pedofili” : “Dovremmo strappare Barron Trump dalle braccia di sua madre e metterlo in una gabbia con i pedofili”: questo il tweet che l’attore Peter Fonda ha postato e poi cancellato. Il messaggio aveva l’intento attaccare il presidente per via della separazione dei bimbi dai genitori immigrati illegali al confine col Messico. Del tweet si occupa adesso il Secret Service, il corpo che cura la sicurezza di Donald Trump e della sua ...

Trump non cadrà per colpa delle sue scelte sessuali : Questo articolo è stato pubblicato sul numero 25 di Vanity Fair, in edicola dal 20 al 27 giugno. Agli Americani piace molto definirsi aperti sul sesso, ma di fatto è un Paese estremamente puritano. Sono imbarazzati dal sesso e lo vivono in maniera profondamente conflittuale, a prescindere da quanto porno guardano, o da quanto spesso si fanno selfie erotici e mandano messaggi con tette e cazzi. Il recente movimento #MeToo tra le donne più giovani ...

Trump minaccia dazi per 400 mld La sua strategia pre-elezioni Donald può inguaiare l'amico Conte : Era l’8 marzo scorso quando Donald Trump varò una prima serie di dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio. Da allora, nonostante il crescere della tensione tra gli Usa e il resto del mondo, Cina ed Europa in testa, le borse non hanno subito troppi contraccolpi (ad eccezione di Shanghai, sui minimi da agosto 2017). Ora però i dazi stanno entrando in vigore e col prossimo trimestre potrebbero esservi contraccolpi anche ...

New York : Trump accusato di irregolarità con la sua fondazione : La procura generale dello Stato di New York all’attacco di Donald Trump: il presidente degli Stati Uniti d’America è accusato di aver messo in atto "azioni illegali" con i tre figli maggiori tramite la fondazione di famiglia. La denuncia è stata depositata dal procuratore generale dello Stato, Barbara Underwood: il numero uno della Casa Bianca, i figli Donald jr, Eric e Ivanka avrebbero usato in maniera impropria i soldi della cassa dell’ente ...

New York - procura fa causa a Trump e ai suoi tre figli/ “Ha usato la sua fondazione come libretto di assegni” : New York, procura fa causa a Trump e ai suoi tre figli. “Ha usato la sua fondazione come libretto di assegni”, ha dichiarato Barbara Underwood dopo aver depositato la denuncia(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 20:24:00 GMT)

Trump - procura di New York accusa il presidente : “Ha utilizzato sua fondazione come un libretto degli assegni” : Ci sono anche 10mila euro per un ritratto di Donald Trump da appendere in uno dei suoi golf club tra le spese per cui il presidente ha usato illegalmente soldi prelevati dalla Donald J. Trump Foundation. Lo sostiene la procura generale dello Stato di New York, che ha accusato il presidente Donald Trump di avere dirottato denaro della sua fondazione a scopi personali. E ne chiede ora lo scioglimento. “come mostra l’indagine, la fondazione ...

Soros : "Trump è minaccia - spero sua presidenza duri poco"