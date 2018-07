: #Trump a #May: 'Mai relazioni migliori fra noi. Sosteniamo britannici sulla #Brexit, è benedizione' - FOTO - Agenzia_Ansa : #Trump a #May: 'Mai relazioni migliori fra noi. Sosteniamo britannici sulla #Brexit, è benedizione' - FOTO - TelevideoRai101 : Trump: 'Sosteniamo la Gb sulla Brexit' -

"La relazione tra i nostri due Paesi è indispensabile per la crescita e per la pace". Così il presidente Usa,,in conferenza col premier britannico May. "Critiche al primo ministro su? Fakenews", assicura. "Ciò che voglio è assicurarci di non avere alcuna restrizione sul commercio, così come vuole la GB.Penso che ce la faremo:riusciremo a duplicare e a triplicare nostri scambi" "la Gb. E' una benedizione". Abbiamo affrontato "priopriorità condivise, tra cui fermare la proliferazione nucleare", ha aggiunto.(Di venerdì 13 luglio 2018)