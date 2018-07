Trump ottiene maggiori finanziamenti per la NATO

Blastingnews

(Di venerdì 13 luglio 2018) "No, io non sono squilibrato, anzi sono un genio stabile". Questa traduzione un po' grezza riporta le parole dia commento della vittoria della sua linea dura al verticedi Bruxelles: il presidente ha infatti ottenuto un aumento dei versamenti annuali fino a 33 miliardi di euro per le spese militari da parte dei 28 paesi alleati. Macron e Conte: "mai sentito di minacce di abbandono del Patto Atlantico" La tensione al summit di Bruxelles era stata fotografata da un tweet pubblicato sul profilo ufficiale di "The Donald" due giorni addietro, in cui veniva sottolineato che "l'America spende per la difesa comune decine di miliardi di dollari. È ora che gli amici contribuiscano di più", evidenziando l'insostenibilità della situazione finanziaria attuale. Ad un recente incontro imperniato sulla situazione in Ucraina, il capo di Stato americano ha dichiarato senza esitazioni che, ...