torna a criticare le politiche sull'immigrazione dell'Europa, accusando i leader europei di distruggere la cultura del continente consentendo l'ingresso di milioni di. Così in un'intervista al Sun mentre si trova in visita a Londra, il presidente Usa aggiunge: "Mi piacciono i paesi europei ma ritengo che quello che è accaduto all'Europa è un peccato: state perdendo la vostra cultura, perché l'dista cambiando l'Europa in peggio", ha ammonito.(Di venerdì 13 luglio 2018)