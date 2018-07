Trump | Nessuna critica a May Al via area di libero scambio

ilgiornale

(Di venerdì 13 luglio 2018) Tensione, incertezza, critche. Ora, però, tra il presidente americano Donalde il primo ministro inglese Theresa May sembra regnare la pace. E la collaborazione. "Sosteniamo la decisione del popolo britannico" di lasciare l'Unione europea, "quello che vuole fare, per noi va bene, è una sua decisione, assicuriamoci di commerciare insieme", ha dichiarato il tycoon durante la conferenza stampa congiunta.Parole, quindi, che non hanno nulla a che vedere con le dichiarazioni rilasciate poche ore fa al tabloid inglese The Sun. Un'intervista esplosiva, così l'hanno definita molti media, in cui il presidente americano metteva in discussione le relazioni commerciali tra i due Paesi: il piano della May sulla Brexit "probabilmente porrebbe porre fine a un importante rapporto commerciale con gli Stati Uniti"aveva detto.Ora le prospettive sembrano cambiate: "Faremo accordi commerciali con la ...