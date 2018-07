Trump-Kim | il miraggio della bilateralità

Trump mostra su Twitter la lettera di Kim Jong-un : 'Grandi progressi' - : Il leader della Corea del Nord ha inviato una nota al presidente Usa nella quale ricorda l'accordo sul nucleare firmato a Singapore lo scorso 12 giugno e parla di passi avanti "epocali" che porteranno ...

Trump ha un regalo per Kim Jong-un : cd di Elton John con 'Rocket man' - : Il presidente americano aveva preparato e firmato personalmente per il leader nordcoreano una copia dell'album "Honky Chateau" da offrire in dono a Kim. Nella sua ultima visita, Mike Pompeo avrebbe ...

Donald Trump ha fatto a Kim Jong Un un bizzarro regalo per sancire la propria amicizia : La relazione tra Donald Trump e Kim Jong Un è nettamente migliorata negli ultimi tempi. Per sancire la nascita della nuova amicizia, il presidente USA ha deciso di inviare un regalo particolare al dittatore nordcoreano. Visto che era solito riferirsi a lui come "Little Rocket Man" per i frequenti test missilistici, gli ha donato un cd di Elton John con la canzone "Rocket Man" e una firma di Trump in persona.È quanto ha riportato il ...

Summit Trump-Kim costato 12 mln dollari : Migliaia di giornalisti, arrivati da ogni parte del mondo, hanno contribuito a generare ricavi aggiuntivi per le attività di Singapore.

Destiny Pictures : sul trailer che Donald Trump ha mostrato a Kim Jong-un : Basti pensare alle mutazioni avvenute nel mondo della fiction, dai cattivi stereotipati: va da sé il diabolico Fu Manchu di Sax Rohmer; il Dr. No di Agente 007 " Licenza di uccidere , 1962, ; Oddjob ...

Vertice Trump-Kim - il documento : c'è l'impegno per 'una pace stabile e duratura' : Momento storico, nessuno lo mette in dubbio. Quello tra Donald Trump e Kim Jong-un è il primo incontro faccia a faccia [VIDEO] tra un leader nordcoreano ed un presidente americano in carica. Impensabile, certamente, un anno fa di questi tempi quando i toni di entrambi erano da guerrafondai senza condizioni ed ognuno misurava il proprio bottone nucleare. Un anno dopo i due si sono stretti la mano ed hanno iniziato a parlare di smantellamento ...

Nucleare - Trump dopo Kim ora accarezza anche l'Iran : Il resto è materiale buono solo per i fotografi e le notizie di cronaca. Che vengono puntualmente smentite il giorno dopo. Gli allarmatissimi esperti israeliani , fonte 'Debka', sono convinti che ...

Summit USA-Nord Corea a Singapore : Trump manifesta fiducia - Kim : 'Non è fantascienza' : 4 Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, in base alle poche notizie reali non contiamo infatti un numero inverosimile di fake news sul suo conto pervenute in occidente, sarebbe un grande appassionato di cinema. Ci può dunque stare che, dopo la storica stretta di mano con il presidente americano, Donald Trump, abbia dichiarato che molte persone in tutto il mondo stanno pensando che oggi questo sia un film di fantascienza. ...

L'Iran a Kim Jong-un : Non fidarti di Trump. Ma il popolo apprezza l'accordo : ... che riserva alla Repubblica islamica il triste primato di 'dittatura più cattiva e più odiata al mondo'. Diversi utenti del cyberspazio preferiscono invece usare l'arma dell'ironia e del sarcasmo. ...

Summit Donald Trump e Kim Jong Un - un momento storico mondiale : ... alle imposizioni, ai divieti del regime Nord Coreano e solo allora ci si può rendere conto di quanto questo sia un momento storico per il mondo intero!

DeMa : 'Kim e Trump si incontrano - io e De Luca no. Pronto da subito' : 'Mi sembra assurdo che sono riusciti a incontrarsi Trump e Kim Jong-Un e non riusciamo a incontrarci io e De Luca. Io sono Pronto a farlo anche subito'. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de ...

Trump esulta - ma è Kim ad averla spuntata. E l’Iran potrebbe approfittarne : di Roberto Iannuzzi* Il vertice di Singapore fra il presidente americano Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un ha segnato un nuovo passo estremamente contraddittorio dell’attuale presidenza statunitense. Con esso Trump ha dimostrato di seguire politiche diametralmente opposte con due avversari di Washington, la Corea del Nord e l’Iran, accomunati da un contenzioso nucleare che contrappone entrambi alla superpotenza americana. Il ...

Esperto giapponese commenta incontro Trump-Kim - : Mine Yosiki,ex diplomatico ed ex portavoce del Giappone nei negoziati per la normalizzare delle relazioni con la Corea del Nord, in un'intervista a Sputnik, ha commentato l'incontro storico tra il ...