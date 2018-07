Trump in UK | a Londra manifestazioni | contro di lui e un ironico pallone ...

Londra - Trump a May : "Mai relazioni migliori fra noi" : Il suo razzismo, la sua misoginia, i suoi attacchi ai principi democratici mirano a legittimare una politica autoritaria profondamente pericolosa per le nostre società". Già in strada invece Michael ...

Trump a Londra attacca Theresa May : 'Johnson sarebbe un ottimo premier' : Il presidente Usa parla degli ottimi rapporti tra i due Paesi, ma poi attacca duramente la premier sulla politica adottata per la Brexit, accusandola di aver tradito il mandato del popolo -

Trump-May - nuova minaccia e voltafaccia : “ottime relazioni con UK”/ Londra - video : ‘tattica’ Usa sulla Brexit : Trump vs May: “Non mi ascolta, accordi commerciali a rischio”. Poi fa marcia indietro: “La rispetto e apprezza moltissimo". Momenti di tensione fra gli Stati Uniti e l'Inghilterra(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 14:14:00 GMT)

Trump a Londra - prima attacca May : 'Accordi a rischio' - poi : 'Relazioni mai così forti' : Sarah Wollaston , Tory, fa notare come Trump sia 'determinato a insultare' May e ha aggiunto che la sua intervista al Sun è 'ripugnante': 'Se iscriversi alla visione del mondo di Trump è il prezzo di ...

Pupazzo gonfiabile a Londra irride a Trump : Ha preso il via stamattina, nel centro di Londra, il raduno di protesta dei contestatori del presidente Donald Trump, in visita nel Regno Unito per un vertice programmato peraltro interamente fuori ...

Londra infuriata con Trump. Un pallone gonfiato contro le minacce di The Donald a Theresa May : Donald Trump non si sente il benvenuto a Londra. E i londinesi non avrebbero fatto nulla per far sentire The Donald a suo agio. Anzi, contro il presidente americano sono in corso pittoresche proteste. Da questa mattina sopra il cielo di Parliament Square, in pieno centro, è volato un mega pallone gonfiato che raffigura Trump come un bambino con il pannolino e il telefono cellulare in mano."Amavo Londra. Non ci vado da tempo. Ma quando ti ...

Trump attacca sindaco Londra : ANSA, - NEW YORK, 12 LUG - Donald Trump attacca il sindaco di Londra, Sadiq Khan, accusandolo di aver fatto un cattivo lavoro sul terrorismo. In un'intervista al Sun, il presidente americano aggiunge: ...

Trump alla Nato : pagate! E a Londra : fate la Brexit! : Perché se rimarrete invischiati nella politica commerciale europea, anche voi vi beccherete il colpo di scure che sto per infliggere al Vecchio Continente. Da un punto di vista politico, anche senza ...

Trump arriva a Londra - tensione con May sulla Brexit - : Il presidente Usa sminuisce le proteste annunciate e si dichiara sostenitore dell'uscita del Regno dall'Unione Europea, mettendo però in dubbio la fedeltà delle scelte politiche alla volontà popolare. ...

Trump a Londra con la moglie Melania : ANSA, - Londra, 12 LUG - Il presidente americano Donald Trump è sbarcato a Londra proveniente da Bruxelles per una 'visita di lavoro' di due giorni nel Regno Unito. Trump, accompagnato dalla moglie ...

Trump arriva oggi in Gran Bretagna - tenuto lontano da Londra per evitare proteste : Tra gli invitati figurano numerosi esponenti del mondo economico. La coppia trascorrerà la prima notte a Winfield House, residenza dell'ambasciatore americano dentro Regent's Park e praticamente sarà ...

Londra - il pallone “Trump Baby” è pronto per l’arrivo del presidente americano : Londra, il pallone “Trump Baby” è pronto per l’arrivo del presidente americano La richiesta di volo è stata approvata dalla Greater London Authority. Continua a leggere L'articolo Londra, il pallone “Trump Baby” è pronto per l’arrivo del presidente americano proviene da NewsGo.

Il gonfiabile di Trump-neonato volerà su Londra : Mentre Trump sarà nel Regno Unito per incontrare Theresa May, il 13 luglio: il sindaco di Londra Sadiq Khan ha dato l'autorizzazione The post Il gonfiabile di Trump-neonato volerà su Londra appeared first on Il Post.