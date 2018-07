Trump | immigrati cambiano Ue in peggio

Trump : 'L'ondata di immigrati sta cambiando l'Europa in peggio' : Donald Trump torna ad attaccare i leader europei, accusandoli di distruggere la cultura del continente consentendo l'ingresso di milioni di immigrati . In un'intervista al Sun, il presidente americano ...

Trump firma il decreto per tenere unite le famiglie di immigrati clandestini al confine col Messico : Dalla Silicon Valley a star come Bruce Springsteen e Bono Vox, dai repubblicani agli evangelici sino a Theresa May: travolto da una pressione planetaria culminata con la condanna del Papa contro una politica «immorale», Donald Trump cede e fa retromarcia sulla separazione di oltre 2000 bambini dai genitori che varcano illegalmente la frontiera Usa-...